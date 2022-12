Hizo un desafío en ropa interior y reveló por qué no le gusta la China Suárez

Cinthia Fernández respondió a las picantísimas preguntas que le hicieron a través de sus stories de Instagram. Y no le dio la espalda a quien le consultó por China Suárez.Un usuario de Instagram le consultó por qué "odia" a la actriz, ya que la criticó con fuerza en más de una oportunidad. Entonces, Cinthia aclaró que no la odia, pero admitió que no le cae bien y explicó el motivo."¿Por qué odiás tanto a China? Tu último comentario sobre ella estuvo fuera de lugar", le dijeron. "¿Odiar? Es un montón. Para odiar hay que querer y ni la conozco. Solo no me gustan las mujeres así, con reiteradas conductas de mierd... en familias y con otras mujeres", sentenció, contundente.Todo comenzó cuando el periodista Daniel Ambrosino mostró en las redes momentos de la intimidad de la actriz y cantante y la felicidad por el triunfo de la Selección: “China Suárez y Rusherking, de festejo en Qatar”, escribió en Twitter.Y en medio de las repercusiones, la panelista de Momento D recogió el guante y lanzó: “¿Fue a ver de Rodrigo de Paul con su actual?”, indagó, irónica, en referencia al futbolista que está en pareja con Tini Stoessel, y con quien se rumoreó que tuvo varios encuentros amorosos tiempo atrás.Por otra parte, se sumó a un desafío que consistía en apoyar la cabeza en el piso y sostener el cuerpo por encima realizando una postura similar a las propias de yoga.Lo realizó a la perfección en frente de la cámara Y lo hizo con ropa interior de color nude.