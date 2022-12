Embarazada, afirmó: “Me encanta este cuerpo, por fin tengo carne”

Sensibilizada por su embarazo de nueve meses, Barby Franco (32) hizo una fuerte autocrítica a su cuerpo que sorprendió a propios y extraños.



"Me agarró una depre. Quiero que (la beba) se quede conmigo para siempre", arrancó la influencer.



Continuó la pareja de Fernando Burlando: "Me encanta este cuerpo. O sea, por fin tengo carne. Tengo unas gambas que nunca tuve en mi vida. Me quiero quedar así con este cuerpo para siempre".



"¿Cómo antes nadie me dijo 'loca, estás re flaca'? Amo este cuerpo, me encanta", cerró Barby Franco.



Enojo por la ecografía

Por otra parte, la última ecografía de Barby antes de convertirse en madre por primera vez la enfureció y no ocultó su bronca al retirarse de la clínica.



"Estoy indignada porque no se deja ver. Hace un mes que no la veo", se quejó la influencer de forma irónica.



Instantes antes, Barby había manifestado su ansiedad en la semana 37 de gestación: "La última ecografía. La Burlandita ya se viene, parece".

Fuente: Ciudad