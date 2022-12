Homenajearon en Chaco al prestigioso humorista Luis Landriscina

La ciudad de Resistencia (Chaco) vivió una noche muy especial en la que sumó a su patrimonio cultural el emplazamiento de la escultura de uno de sus vecinos más conocidos: Luis Landriscina, el prestigioso humorista nacido en Colonia Baranda (jurisdicción de la capital chaqueña) y que recibió en vida el homenaje de parte de Gustavo Martínez, y demás presentes en el cruce de avenida Alberdi y Peatonal Alfonsín, donde quedó instaurada la que será una nueva atracción turística.

Respeto hacia Resistencia

Sueño hecho realidad

A partir de ahora, la obra creada por el escultor local Humberto Lamberti y propuesta por los humoristas Alberto “Revi” Chamorro y Freddy Sánchez, estará al alcance de todos los resistencianos o turistas que deseen sacarse una foto con la imagen de Landriscina, compuesta por cemento con estructura de hierro.Gustavo calificó a la ceremonia de reconocimiento a la trayectoria del exponente local: “Es una cuota más de identidad, de lo que es nuestro. Es una excusa más para seguir invitando a todos los argentinos y a todos los habitantes del mundo a visitar la ciudad de Resistencia, que ya tiene un gran posicionamiento producto de los festivales, el deporte y todo lo que venimos haciendo”.A su vez, sostuvo que el homenaje en vida realizado a Landriscina permite que “la ciudad crezca a partir de sus vecinos y vecinas. Es muy importante para nosotros el reconocimiento a este gran artista, porque, así como a él, a Fabriciano Gómez y a cada uno de los artistas de renombre que ha dado esta ciudad, esto es lo que construye esta cultura identitaria y nos va a permitir trascender en la Argentina y en el mundo para lograr que la ciudad crezca, no únicamente en infraestructura”.Acompañando al intendente, el mismo Luis Landriscina consideró que el acompañamiento del jefe comunal a la iniciativa hecha realidad representa “un gesto que habla del respeto que tiene por su Resistencia y del apoyo que hace a los sueños de gente que quiere que Resistencia tenga algo más para visitar. A mí me da la felicidad de que cualquiera que pase no tiene que pedir permiso para sacarse una foto con una imagen”.“Revi” Chamorro comentó que una vez que Landriscina dio su visto bueno para que se realice la escultura, buscaron la manera de conseguir apoyo para hacer realidad esa iniciativa. En ese sentido, afirmó que Gustavo acompañó ese emprendimiento de manera inmediata.“Todo lo que se logró fue gracias al intendente, se pudo concretar lo que en un principio fue un sueño y ahora lo vemos realizado. Para los resistencianos, una escultura de don Luis Landriscina en la ciudad de las esculturas, esto va a ser un ícono para que el turista venga a sacarse fotos”.Por su parte, el escultor Humberto Lamberti, contó a la gente que la escultura de su autoría demandó cerca de 4 meses en su creación y expresó el honor de ofrecer una obra “de este calibre y en pleno centro. Es un honor para mí porque don Luis realmente es un genio”.El coordinador de Relaciones con Entidades de la Sociedad de Resistencia, Alfredo Blanco, remarcó la importancia de que los colegas del prestigioso humorista homenajeado hayan acercado la propuesta que Gustavo apoyó desde el primer momento y detalló que a partir de ahora se trabajará en otra iniciativa, la cual será imponer el nombre “Los Landriscina” a una calle de Colonia Baranda, sitio donde nació el referente cultural. Fuente: (NovaChaco)