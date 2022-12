Hermana entrerriana de Flavio Mendoza, en pareja con un referente del folclore

Adriana Mendoza es actriz y bailarina, viene de una familia circense de bisabuelos, abuelos, padres y es hermana del exitosísimo coreógrafo y director artístico, Flavio Mendoza.También se lució en televisión, hace tres décadas como una de las “gatitas” de Porcel con quien viajó y recorrió distintos escenarios.Para Adriana Mendoza la labor teatral, el circo y su familia, son su vida. Pero, además, tuvo sus incursiones por el canto, un arte que ama, según afirma.Adriana, la hermana de Flavio Mendoza confirmó su noviazgo con una reconocida figura de la música nacional, Peteco Carabajal.“La hermana de Flavio Mendoza se sacó de encima el recuerdo del Gigoló y ahora está enamoradísima. Ella, después de muchos años, reencontró el amor en un folclorista”, afirmó el periodista Adrián Pallares en Socios del Espectáculo.Es que la mujer, cobró gran notoriedad tras su relación y separación de Javier Bazterrica, conocido como El Gigoló, quien la estafó.Luego, la hermana del coreógrafo le brindó una nota al programa y confirmó su relación con Peteco: "Sí, es la primera vez que lo digo, pero sí, estoy con él. Nos acercamos por la música".Además, contó cómo se conocieron con el folclorista: “Yo estaba decidida a hacer música, nos presentaron y ahí arrancó una historia. Hace siete meses ya estamos saliendo”.

En última instancia, Adriana reveló que Peteco es una gran compañía para ella, pero compartió un reclamo que le hizo a su flamante novio: “Hay momentos que está todo encaminado y otros que hay que pegarle un ajuste. Puede tener una gira y me llama o hace videollamadas cinco veces por día y después pasan tres días y no me habla. Entonces digo, ‘¿qué pasó?’”.En 2015 estalló el escándalo cuando Adriana Mendoza denunció a Javier Bazterrica, su pareja de aquel entonces, por estafa. La hermana del coreógrafo aseguró que el Gigoló (así fue conocido mediáticamente) seducía a diferentes mujeres para luego sacarles la mayor cantidad de dinero posible.Adriana Mendoza opinó sobre el asunto y se lamentó por el futuro de esa mujer. "Ojalá esté todo bien para ella. Le deseo lo mejor para esa mujer. Lo que yo intenté con mi denuncia y exposición es que otras mujeres no la pasen mal. No le deseo el bien a él, sino que a ella no le pase nada raro", aseguró. Fuente: (Clarín)