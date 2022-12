La “pesadilla” de Diego Brancatelli y su familia en Qatar

Tras cumplir el sueño de viajar al Mundial de Qatar en familia, Diego Brancatelli, Cecilia Insinga y sus hijos Valentín y Luca vivieron un mal momento. Mientras paseaban por una zona llamada Venecia, que emula la famosa ciudad italiana, protagonizaron un accidente de tránsito. "Todo impecable. Una zona que parece de cuento, hasta que llegamos a una avenida y un señor distraído nos chocó de atrás y terminamos acá", escribió la periodista de eltrece y TN, junto a una foto de la entrada de la oficina de tránsito qatarí.



"Estamos bien, el choque fue leve. Clave usar el cinturón siempre, hablar inglés para desenvolverte mejor y tener un buen seguro del viajero", aclaró en sus historias de Instagram. Y horas más tarde, los periodistas grabaron un video para llevarle tranquilidad a sus seguidores. "¿Qué nos pasó hoy? Nos chocaron. Nos chocaron. Iba a decir, chocamos, pero no. Nos chocaron. En Qatar, Nos chocaron de atrás", contó el panelista de Argenzuela. Mientras que su esposa se explayó: "Porque huevones hay en todos lados y hay alguien que venía con el celular y no vio que estábamos frenados. Literal".



Si bien tenían pensado pasar el día en la playa junto a sus hijos, la pareja se vio obligada a cambiar de planes e invertir su tiempo haciendo todos los trámites necesarios para presentar ante el seguro del auto que alquilaron y la policía local. "Yo me subí al auto del qatarí para que no se escape y lo llevé a la policía. Todo una aventura que ahora nos reímos... recién retiramos el nuevo auto", reveló Cecilia con humor.



"Eran las 11, estábamos yendo a la playa y son las 6, perdimos el día porque es de noche, dejamos a los nenes con una familia amiga y retiramos el auto. Estamos bien. El baúl no cerraba, hicimos trámites, llevamos el auto a la empresa que alquila y acá estamos. Una pesadilla que quedó todo resuelto y ahora es una anécdota", concluyeron, con la tranquilidad de haber salido ilesos.



Por último, Insinga compartió una reflexión con sus seguidores: "¡Hoy nos tocó mala pata! Lo importante, estamos bien, fue un susto, pudimos resolver todo, perdimos el día pero garra y ahora a seguir las vacaciones". Y horas antes del partido de la Selección argentina contra Polonia contaron con el tiempo suficiente como para poder disfrutar del mar con los chicos.

Fuente: Noticias Argentinas