Bizarrap fue el artista argentino más escuchado del mundo, el rapero puertorriqueño Bad Bunny el más reproducido en la Argentina y en el mundo y el podcast "La cruda" de Migue Granados, el favorito local y número 50 a nivel internacional, según los datos que compartió la plataforma Spotify sobre las preferencias de los oyentes en 2022.



A poco de terminar el año, la plataforma de música con más de 456 millones de usuarios en todo el mundo, reveló un informe, Spotify Wrapped 2022, en el que detalla qué se escuchó en el país y en el mundo.



En la Argentina, Spotify reveló que el género urbano se consolidó entre las preferencias de los oyentes, al arrojar que el artista más escuchado en el país durante 2022 fue Bad Bunny, seguido por Duki y Maria Becerra.



Las canciones más escuchadas de este año en el país también tuvieron sello argentino: el tema más reproducido fue de Bizarrap, con su "Session #52" con Quevedo, seguido por "La Bachata" de Manuel Turizo y nuevamente Bizarrap con su colaboración #48 con Tiago PZK, (session que se ubicó en el puesto 39 de Chile, el 5 en España y en el 20 en Perú).



En lo que respecta a las artistas mujeres dentro del Top 50 local, María Becerra corona 2022 ocupando el tercer lugar del ranking local con 653,8 millones de reproducciones acumuladas, Tini se ubica en el séptimo lugar con más de 408,2 millones y Nicki Nicole con más de 304,9 millones.



En el universo de los podcast, "La Cruda" de Migue Granados, que este año fue reconocido por la Legislatura porteña, fue el más escuchado en la Argentina y además ocupa el puesto 50 en los ranking mundiales.



En el escenario internacional, Bizarrap consiguió ser el artista argentino más escuchado en el mundo durante 2022, ubicado en el puesto 49, seguido por Duki (puesto 71) y María Becerra (número 110).



Por su parte, el RKT se posicionó este año dentro de los rankings de Spotify, donde se destacó el tema "Tu turrito" de Rei junto a Callejero Fino. Este género que fusiona la cultura del reggaetón y la cumbia se presenta como un movimiento creciente en la Argentina con artistas como La Joaqui, Kaleb Di Masi y DJ Tao. Bad Bunny se fue mundial A nivel global de reproducciones, este año el rapero puertorriqueño Bad Bunny es el artista con más reproducciones en la plataforma -más de 18,5 millones-. El "Conejo Malo" se coronó como el Top Global Artist por tercer año consecutivo, hecho histórico al ser el único artista que lo logró desde que existe el Spotify Wrapped.



El puertorriqueño sostiene ese título desde 2020 y es innegable que este 2022 fue su año con el desembarco de su disco “Un verano sin ti”, lleno de hits como "Yo no soy celoso", "Me porto bonito", "Un ratito", entre otros. Además, el cantante y compositor fue el más reproducido en todos los países de habla hispana de América Latina.





A nivel mundial, Taylor Swift ocupa el puesto número dos, Drake el tercero, el canadiense The Weeknd el cuarto y en el quinto el conjunto coreano de K-POP, BTS.