Serbia: dos futbolistas habrían tenido romances con esposas de compañeros

Un escándalo sexual explotó en el Mundial de Qatar y tiene como protagonistas a los jugadores de la Selección de Serbia, que en los próximos días se jugarán el pase a los octavos de final en el grupo que completan Brasil, Suiza y Camerún.Según deslizó el periodista británico Richard Wilson en una serie de tuits, dos jugadores del equipo balcánico se habrían acostado con las mujeres de dos de sus compañeros, provocando un incendio absoluto en el vestuario. Un caso similar ocurrió en Argentina entre los jugadores Horacio Ameli y Eduardo Tuzzio, que por entonces eran futbolistas de River.Los protagonistas de esta historia serían el goleador y figura del equipo Dusan Vlahovic, que aún no fue titular en ningún partido por motivos que se desconocen, y Nemanja Gudelj, futbolista del Sevilla.Según informa este periodista, Vlahovic y Gudelj se habrían acostado con la esposa del arquero Predrag Rajkovic y con la mujer de Luka Jovic, otro de los goleadores del equipo.“No estoy diciendo que las cosas al comienzo de este hilo hayan sucedido, solo digo cuál es el rumor ampliamente difundido. Pero lo que sucedió daría crédito a la teoría de que hay una gran pelea que involucra a Vlahovic y que el estado físico no es lo único por lo que no juega”, señaló el periodista después.El periodista deslizó que la supuesta razón por la que Vlahovic no está jugando es por el hecho de que presuntamente tuvo un romance con la esposa del portero Rajkovic. Además, según pudo averiguar por fuentes allegadas al jugador, su estado físico es óptimo y la decisión de que no sea titular es propia del entrenador.El cronista informó también que Nemanja Gudelj se habría acostado con la pareja de Luka Jovic, Sofija Milosevic, y que ambos terminaron a los golpes durante un entrenamiento.Hace 17 años, River vivió uno de sus momentos más dramáticos fuera de una cancha de fútbol, después de que Horacio Ameli y Eduardo Tuzzio, defensores titulares del equipo, se pelearan por una infidelidad.Según pudo reconstruirse con el correr de los años, Ameli empezó una relación amorosa con la esposa de Tuzzio, lo que generó una explosión en el equipo de Núñez cuando se supo la noticia. Fuente: (Tn)