Camila Homs no descartó una posible reconciliación con Rodrigo De Paul

La modelo Camila Homs no descartó una posible reconciliación con su ex pareja, el futbolista de la Selección Argentina Rodrigo De Paul, quien actualmente está en una relación con la cantante Tini Stoessel.



“Nunca se sabe qué va a pasar el día de mañana”, declaró en diálogo con Socios del Espectáculo, luego que le consultaran sobre si se podría dar una vuelta en la pareja en el futuro.



Durante los últimos días, circuló un rumor de que Homs y De Paul se habrían reconciliado, algo que parece poco probable de estar ocurriendo en la actualidad.



“No me provoca una ilusión, sigo con lo mío. Obviamente nunca se sabe que va a pasar el día de mañana, pero estoy muy bien”, expresó.



Y siguió: “Yo disfruto del hoy, vivo el presente y no me pongo a pensar en un futuro”.



En ese sentido, reconoció que mantiene diálogo con el futbolista debido a que “hay hijos de por medio”.