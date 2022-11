Muri, la novia del jugador entrerriano Lisandro Martínez: "Él está muy enfocado"

Su contención

Lisandro Martínez y Muri López tienen 24 años y son una de las parejas más jóvenes de la Selección argentina. Los enamorados se conocieron en la adolescencia en la ciudad entrerriana de Gualeguay, de donde ambos son oriundos.Lisandro era conocido como uno de los muchachos más destacados jugando al fútbol y rápidamente fue ascendiendo en su carrera deportiva pasando por equipos argentinos como, Newells y Defensa y Justicia, hasta ser comprado por el equipo inglés Manchester United.Muri lo acompañó durante todo su proceso e incluso se animó a cruzar el Atlántico para dejar su vida de modelo y reina de la comparsa. En la actualidad la pareja vive en Reino Unido y llevan una vida muy discreta, y alejada de los escándalos.Hace un año adoptaron a su hijito perruno "Polito", un Bulldog Francés al cual le crearon un Instagram para mostrar su día a día. "Siempre lo extraño mucho a papá cuando se va a jugar un partido, pero cuando vuelve me llena de mimos", puede leerse en uno de los divertidos posteos de la mascota.Si bien, Lisandro y Muri hace poco que integran el grupo de elite de las parejas de la Selección argentina fueron recibidos con los brazos abiertos por todos. En especial por Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni, Papu Gómez y Linda Raff, Ángel Di María y Jorgelina Cardoso.En redes sociales la pareja suele dedicarse bonitos mensajes y realizan publicaciones conjuntas. "Mi cita", escribió Muri en su última publicación en Instagram, a lo que su gran amor respondió muy dulce, "Mi reina".Ambos aman la aventura. Es por eso que, en el verano europeo, a diferencia de sus colegas que asistieron a las paradisíacas playas de Ibiza o Miami, decidieron realizar una escapada a Dubai. Allí realizaron un safari por el desierto, del cual se conocieron increíbles imágenes.Muri comentó cómo vive el entrerriano el Mundial y reveló que habló con Lisandro, que está con la mente en el juego: “Él por lo general vive los partidos un par de días antes en su cabeza. Está muy enfocado y se mete muy a fondo”.Sí, fuimos a visitarlo y a levantarle el ánimo. Fue un golpe duro, pero por lo menos fue un momento que a ellos los puede despertar y hacer estar más preparados. Dentro de lo malo que fue perder el partido, creo que el argentino es guerrero y cuando se encuentra frente a estas situaciones le pone mucha más garra y sigue adelante.Llegamos para el primer partido de Argentina. Yo un día antes y mi suegro y mi papá al otro día. Ahora también vienen mi suegra y mi mamá, así que va a estar toda la familia alentando. Somos poquitos, somos cinco.Sí, estamos juntos desde hace como 7 años. Antes de que comenzara todo esto.Muy bien. Son todas muy dulces y amables. Recién pude conocer a la mayoría este año y tenía muchos nervios, porque uno siempre las ve en las redes sociales y en la tele, y una vez que las tenés en personas, a gente tan conocida pensás: “Uy, qué loco, ¿cómo va a ser esto?”. Pero son tan humildes y buenas todas.Con Carolina Calvagni, porque estuvimos viviendo juntas en Amsterdam, fuimos vecinas; con Agus Gandolfo, con Jorgelina también, es una genia, pero no quiero ponerme a nombrar porque me voy a olvidar de alguna y son todas muy amables y buenas.No puedo. Me sobrepasa. Cada vez que pienso en el Mundial me da una cosa en el pecho de orgullo y de decir: ¿Esto es real? ¿Está pasando?