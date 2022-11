Tierno mensaje de WhatsApp de las hijas de Ángel Di María tras el triunfo

La selección argentina venció 2-0 a México y sigue con vida en el Mundial de Qatar 2022. Tras la victoria que significó un respiro para los jugadores y los hinchas albicelestes, las familias de los integrantes del plantel también expresaron su alegría y compartieron parte de la intimidad de los festejos en las redes sociales.Jorgelina Cardoso, la mujer de Ángel Di María, fue una de ellas, y publicó en su cuenta de Instagram el tierno y divertido mensaje que las hijas del Fideo le enviaron al jugador tras la victoria.Si bien Di María jugó el primer tiempo completo y dio la asistencia en el gol de Messi, el DT Lionel Scaloni tomó la decisión de cambiar la estrategia de juego y lo sacó de la cancha a los 68 minutos.A pesar de ello, fue motivo más que suficiente para que Mía (9 años) y Pía (5 años), hijas del jugador, le remarcaran el agradecimiento por haber ganado este partido. En un audio de WhatsApp de unos 40 segundos, las pequeñas expresaron el amor incondicional que guardan por su padre.Tanto Mía como Pía, no lograron asistir al estadio Lusail debido a que, según contó su madre, “las dos estaban enfermitas y lo vieron por la tele”. En una serie de historias temporales, la mujer de Di María enseñó el orgullo que siente por su marido, al igual que sus dos hijas.“Hola papi, te amo mucho. Estoy muy feliz porque ganamos. Te amo muchísimo, muchísimo y nos vemos mañana”, comenzó Mía. Más tarde, Pía tomó la palabra y comentó: “Papi, te amo muchísimo, muchísimo. Te felicito que ganamos y que quiero que siempre ganes igual que hoy. Y todo el Mundial que ganes. Ya tenemos dos puntos. Y también creo que tenemos tres puntos, en todos los partidos y también cuatro puntos. Te amamos un montón”. Sobre lo último, Cardoso tomó con humor la confusión de los puntajes que intentó enumerar la menor de las hermanas y complementó: “Lío de puntos”.La respuesta de Di María a sus hijas no tardó en llegar, y les escribió: “Qué lindo audio. Las amo”. En una posterior posteo de su cuenta oficial, el integrante del seleccionado argentino destacó los mensajes de Mía y Pía: “Le tiraba letra y se nubló”, a modo de gracia por la confusión de la más pequeña con la cantidad de puntos registrados por el plantel de Scaloni.De esta manera, Di María recibió el mensaje más esperado por parte de a quienes siempre le dedica cada gol que realiza en la selección o en la Juve. El amor de padre e hijas quedó demostrado una vez más mediante sus redes sociales y también durante el partido de Argentina contra México, en el cual, la familia completa del centrocampista se reunió para seguirlo de cerca y alentarlo: “Fideo, Fideo”. Además, Cardoso reveló: “Llegamos al hotel y esta familia festeja cada partido como una final”, junto a imágenes donde ya en la noche catarí seguían las celebraciones luego del 2-0 final.En medio de los tiernos mensajes que las hijas del futbolista le enviaron luego del triunfo, Ángel Di María publicó en su cuenta una imagen en la cual se lo puede ver fundido en un abrazo con Lionel Messi. En sintonía con lo que expresó Jorgelina Cardoso acerca de que su familia festeja cada partido como si fuera una final, el jugador puntualizó: “Qué alegría tan grande. Qué feliz me hace ser parte de este grupo. Necesitábamos ganar y se ganó. El miércoles otra final. Vamos Argentina car...!!!”.