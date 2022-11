Chano Charpentier empezó a seguir a la Tora y ella reaccionó: “¡Me vuelvo loca!”

. Y, desde ese momento, empezó a dar entrevistas en distintos programas de la televisión argentina, en los que se mostró mucho más alegre y relajada que cuando estaba en el reality, al que ya adelantó que quiere regresar ni bien exista la posibilidad de un repechaje.



El público tuvo que decidir qué participante debía abandonar el reality entre Alfa, Juliana y Lucila, los tres nominados por sus compañeros.



Lo cierto es que, invitada al living de Cortá Por Lozano, la Tora fue sorprendida por Vicky Braier, conocida como Juariu, quien analizando las redes sociales de la joven oriunda de Berazategui descubrió que había comenzado una suerte de relación virtual ni más ni menos que con Santiago Moreno Charpentier, para todos Chano, el exlíder de Tan Biónica.



“En esto de recorrer las redes para ver quién sigue a quién, empecé a ver unos ‘likes’ muy incisivos que la Tora le hacía a un famoso cantante”, comenzó diciendo de manera enigmática la actual panelista del magazine que conduce Verónica Lozano. Y luego agregó un dato fundamental, mientras mostraba una captura de pantalla que constataba sus dichos y dejaba en evidencia que el músico en cuestión era el intérprete de La melodía de Dios: “Este cantante la empezó a seguir a ella en sus redes sociales ayer”.



“¿Te gusta Chano?”, le preguntó entonces Vicky a la Tora, que no podía disimular su entusiasmo. “Soy muy fanática de Chano desde siempre”, fue la contundente respuesta de ella. Enseguida, la exhermanita agregó: “Cuando mi amiga me avisó que me había empezado a seguir porque ella había subido su canción, dije: ‘Me muero, me vuelvo loca’”.



Después de haber sido la quinta eliminada del reality de Telefe, Lucila Villar se emocionó por su paso en la casa y se mostró dispuesta a volver.

Como era de esperar, Juariu quiso saber si Lucila y Chano ya habían intercambiado algún tipo de mensaje privado. “No nos escribimos ni me animo a hacerlo. Pero él me encanta”, reconoció la joven, que en el casting previo a su ingreso a la casa más famosa del país había demostrado que era una mujer que iba al frente y se había definido como “adicta al sexo”.



Cabe recordar que, antes de ser eliminada del certamen, la Tora había tenido un acercamiento a Ignacio Castañares. Desde que había comenzado el programa, ambos habían demostrado tener mucha afinidad, pero finalmente se animaron a dar un paso más y el coqueteo terminó con mismos. En un principio, Nacho le dejó una marca en el cuello a su compañera a modo de broma. Cuando ella se dio cuenta, comenzó a correrlo por toda la casa. Más tarde, ambos estaban acostados en una cama y se dieron el primer beso apasionado debajo de las sábanas.



Ante esta situación, se activó el protocolo y Gran Hermano les pidió a los participantes que dieran el consentimiento frente a las cámaras con el pulgar hacia arriba para tener sexo. “Nada que ver”, dijo Nacho entre risas, mientras que la Tora no dijo nada y aprovechó para seguir durmiendo. A las pocas horas, en tanto, tuvo que abandonar el reality.



“Estoy bien, tranquila. Pero con ganas de revancha ya, te juro que sí”, fue lo primero que le dijo la joven al enfrentarse a Santiago del Moro en El Debate. Y cuando éste le preguntó por qué pensaba que había sido la elegida por el público para abandonar la casa, respondió: “Por la honestidad y por las formas. Sé que muchas veces choca eso. Pero yo igual prefiero tener esta manera de ser, de ir a lo tora, que caretearla”.



