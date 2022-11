Rotundo cambio de look de Tamara Báez: cambió color de pelo y se tatuó la cara

Tamara Báez les contó a sus seguidoras que dejaría atrás su larguísimo cabello rubio. Sin embargo, compartió el proceso sin revelarles de qué color se teñiría.Luego de haber compartido divertidos videos desde la peluquería, con tintura y "papelitos" en la cabeza, ideales para hacer mechas de colores, Tami sorprendió el lucir su nuevo color fantasía.La expareja de L-Gante se tiñó las raíces de lila y de la mitad hacia abajo de color fucsia, mucho más oscuro. Muy contenta por el resultado, lo compartió en Instagram posando súper segura de sí misma.La ex de L-Gante primero apostó a un cambio de look y luego compartió su nueva apariencia tras tatuarse la cara.A través de Instagram, la influencer compartió todo el proceso de cara a su renovado look. "Hay que animarse a los cambios, ¿ok?", expresó mostrando su nuevo cabello en tonos de lila."A tatuar la carita", dijo luego junto a su tatuador. En ese momento, la joven mostró todo el proceso mientras le tatuaban un tribal al costado de su rostro.