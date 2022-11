La madre de Wanda Nara habló de su nuevo amor: “Estoy rodeada de fútbol”

Luego de varias idas y vueltas, Wanda Nara y Mauro Icardi finalmente confirmaron su reconciliación. La mediática pareja fue el centro de atención de todos los medios durante varios meses por sus polémicos escándalos, incluida una fuerte discusión que escaló hasta los gritos cuando el futbolista la fue a buscar a su departamento sin avisar. Ahora, Nora Colosimo, que se encuentra en Turquía con hija y sus nietos, realizó un vivo a través de Instagram en el que blanqueó su nueva relación.



Nora Colosimo no tiene planeado reconciliarse con Andrés Nara, con quien estuvo casada durante varios años y con quien tuvo a Wanda y a Zaira. Mientras esperaba que una astróloga egipcia se conecte a la transmisión para que le cuente sobre su futuro, la mamá de la empresaria respondió varias preguntas de sus seguidores. “Mañana nos levantamos a las 7 para llevar a los chicos a la escuela”, arrancó diciendo sobre su día a día en Estambul.



Un espectador quiso saber sobre su vida amorosa y Nora se animó a responder varias preguntas. "¿Si estoy en pareja? Sí, hace 8 meses ya”, respondió la suegra de Mauro Icardi mientras mostraba los labiales de la marca de su hija.



Más adelante, los seguidores quisieron ahondar más en la vida privada de la mamá de Wanda Nara y uno le preguntó si tenía planeado volver a casarse como lo hizo en su anterior relación. Ante la pregunta de si piensa en el matrimonio, Nora afirmó que no quiere ni tiene pensado hacerlo. “No, no me voy a casar. ¿Para qué casarse? No, no. Para los que se ofrecen, gracias, ya tengo novio”, dijo entre risas por las osadas preguntas.





Más adelante, Nora decidió responder preguntas más distendidas y eligió las que hacían referencia al Mundial de Qatar 2022. “Claro que voy a mirar el partido. Acá en esta casa no se ven otra cosa que partidos. Obviamente. Con tres nietos que juegan fútbol, un yerno futbolista. ¡Ah, y con un novio que es manager de fútbol! Así que estoy rodeada por el fútbol. Aparte, amo los mundiales”, cerró la mamá de Zaira Nara, dejando en claro que está de novia.

Fuente: Diario Show