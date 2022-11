Tamara Paganini, ex "Gran Hermano", confesó que el reality arruinó su vida

Luego de haber pasado 112 días en la casa de " Gran Hermano", Tamara Paganini se llevó el segundo puesto en la primera edición del reality en el año 2001. El formato arribó al país y generó todo tipo de opiniones, a favor y en contra. Ahora, tras 21 años de su participación, la exparticipante contó en una entrevista cómo le afectó la popularidad que ganó tras haber estado en la competencia.



"´ Gran Hermano´ me arruinó la vida", arrancó diciendo Tamara Paganini en una entrevista en el programa "Estamos a Tiempo" (América). Luego, aseguró que no tenía ni para comer, llegando al extremo de tener que rebuscar en la basura para conseguir algo para alimentarse. "No podía conseguir trabajo, pasé hambre. Lejos de lo que la gente piensa, que cuando salí de 'GH' me llené de plata. Fue la primera vez que tuve que sacar comida de la basura para comer", aseguró en conversación con Mariano Yezze.



Ahondando en la complicada situación que le tocó vivir, el periodista le preguntó si recordaba cómo fueron los duros momentos que pasó. "Vivía en Carlos Paz, huí de Buenos Aires. No tenía de qué trabajar, me quedaba un resto de lo que había ganado en la casa (39 mil pesos), la mayor parte se la di a mis viejos para que la inviertan, pero el verano de 2001 fue terrible, se perdió todo ese dinero", dijo Tamara, quien ahora se dedica a conducir un programa de radio.



Más aún, dio detalles de una fuerte situación que pasó cuando su amiga tiró a la basura las verduras podridas que tenía para alimentarse. "Es lo único que tengo para comer, le dije. Así que fuimos a la vereda a buscar la bolsa de la basura y a sacar las berenjenas podridas. No tenía otra cosa para comer ese día que esas berenjenas", recordó.

Fuente: Diario Show