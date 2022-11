"Si no fuera por tu papá serías el más barato", le dijo L-Gante a Alex Caniggia

El cumbiero y el influencer protagonizaron tremendo cruce a través de las redes. Alex Caniggia opinó sobre la música de L-Gante y la calificó como "pedorra". El creador de la cumbia 420 no dudó en responderle y disparó sin filtros contra el hermano de Charlotte.



Esta vez el hijo del Pájaro Caniggia compartió una historia de Instagram mientras se trasladaba en un taxi y el conductor escuchaba "I'm too sexy", del dúo Right Said Fred.



"Qué temón man, esto si es música", dijo el ganador de El hotel de los famosos.



"Qué L-Gante ni L-Gante, qué trap ni trap ¿o no? Aguanten los 80 y los 90", continuó. "Qué L-Gante, ni nada de esa música de hoy en día pedorra", disparó sin filtros.



Como se esperaba, el cumbiero 420 no tardó en responder y redobló la apuesta. "Pero mi cadena es más grande que la tuya lelu lelu. Hijo de Caniggia te faltan 900 gramos para hablar de mí", escribió L-Gante en su cuenta oficial de Facebook.



"Mi música podrá ser pedorra pero por lo menos lo que tengo me lo gané yo y a la gente le trasmito que ellos también pueden lograrlo. Si no fuera por tu papá vos serías el más barato a la hora de comprar gentileza y mentalidad. Abrazo", concluyó el cantante.