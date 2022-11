Murió Nicki Aycox, actriz de Supernatural y Dark Blue: tenía 47 años

"Mi hermosa, inteligente, feroz, increíblemente talentosa y cariñosa cuñada, Nicki Aycox Raab, falleció ayer con mi hermano, Matt Raab, a su lado", escribió la cuñada de Aycox, Susan Raab Ceklosky, en un post de Facebook el jueves 17 de noviembre. "Sin duda era una luchadora y todos los que la conocían la querían".Nicki Aycox fue diagnosticada con leucemia en 2020 y falleció a causa de la enfermedad. En un principio, Aycox pensó que había contraído Covid-19 tras ponerse "muy enferma", pero más tarde se le dijo que tenía cáncer y se sometió a difíciles tratamientos de quimioterapia y trasplantes de células madre.En marzo, la actriz compartió un vídeo desde su cama de hospital cantando "Here I Go Again" de White Snake, junto al pie de foto: "NO intentes cantar música de los 80 después de tomar altas dosis de quimioterapia. Causará pérdida de memoria".Documentó su batalla en su sitio web de estilo de vida vegano Cashews and Olives y proporcionó actualizaciones sobre su salud en el Instagram del sitio."Triste noticia para la familia de Sobrenatural. Nicki Aycox ha pasado a la siguiente dimensión", tuiteó Samantha Ferris, que interpretó a Ellen Harvelle en Supernatural. "Ella era la malvada original de SPN. Buen viaje, Nicki. He oído que la próxima parada es fabulosa. Nos vemos allí".El creador de Sobrenatural, Eric Kripke, también rindió homenaje a la actriz con una sentida publicación en las redes sociales el domingo. "Demasiado joven. Era una delicia y pronunciaba frases como miel y veneno", dijo. "Me maravilla cómo hizo legendaria una palabra tan simple como 'deslucida'".Nacida el 26 de mayo de 1975 en Hennessey, Oklahoma, Aycox comenzó su carrera de actriz con apariciones en series como 3rd Rock from the Sun, USA High, Boy Meets World, The X-Files y un papel recurrente en Providence. Y en 2005, interpretó a la soldado Brenda "Mrs. B" Mitchell en el drama bélico de acción de FX Over There.El papel que le hizo ganar popularidad llegó en 2006, cuando protagonizó a la antagonista recurrente Meg Masters en la exitosa serie de la WB (posteriormente CW) Sobrenatural. El popular personaje era un demonio que asumía el nombre del huésped que poseía y aterrorizaba a los hermanos Winchester. Rachel Miner interpretó al personaje en temporadas posteriores.Además de su papel en Sobrenatural, Aycox también interpretó a Jaimie Allen (una agente de policía encubierta de LAPD) en la serie de TNT Dark Blue y apareció en varias películas, como Jeepers Creepers 2, Perfect Stranger, Tom Cool, Christina y The Girl on the Train. Su último papel en pantalla fue en el telefilme de 2014 Dead on Campus.