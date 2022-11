Nazarena Vélez explicó “de qué ya no se cuida” y dijo : “Ya las hice todas”

Nazarena Velez se muestra siempre muy activa en sus redes sociales y le gusta compartir sus pensamientos a sus seguidores que siempre se preocupan por ella. En los últimos años la panelista de LAM hizo un cambio radical en su vida, ya lejos de su adicción a las anfetaminas. En Tik Tok le consultaron sobre su cuerpo y sobre si hacía dieta y ella expresó todo lo que sentía al respecto.



En su cuenta de la mencionada red social recibió la siguiente pregunta: “¿No hacés dieta o no comes algo? Yo como una manzana con agua”. La actriz y empresaria dejo en claro todos sus pensamientos y respondió: “No hago dietas, las detesto, las hice todas. La dieta de la cebolla, de la luna, del sol, todas las que te puedas imaginar. Me cansé, me sacan y no sirven”.



Por otra parte reflexionó sobre su alimentación. “Como lo que quiero porque toda la vida me privé de comer, pero ahora me quiero tanto que no me privo de nada, lo que tengo ganas de hacer, lo hago”, dejando atrás aquellos hábitos donde la bailarina por cuidar su figura comía poco y nada.

Sin embargo dejo en claro que hace actividad física, la que es recomendada siempre para la salud física y mental, ya que estar en ejercicio siempre es bueno. “Como lo que quiero pero sí trato de meterle a la verdura, de tomar mucha agua, de cuidarme, de hacer media hora de caminata o escalador. Como ahora como lo que quiero, ya no me doy atracones”, manifestó.



Días atrás, la mamá de Barbie Vélez también había sido noticia al contar que Hernán Caire la grabó teniendo sexo sin su consentimiento. “Tenía una camarita atrás del televisor. Yo nunca me había dado cuenta”, relató. “¿Nunca te diste cuenta? O sea que estás recontra filmada...”, acotó el conductor. “Sí. Encontré los videos un día, revisando el departamento. Eran esos chiquititos, de la cámara filmadora. Y ahí también encontré todos los otros, con otras chicas. Yo tenía 22 años”. le confirmó Vélez. “¿Te encontraste con alguna amiga o alguien que confiabas?”, le preguntó Andrea Taboada. “Sí, sí...”, respondió ella sin dar nombres.



“¿Seguiste con él después de eso?”, quiso saber Ángel. “No, no. Me costó mucho terminar porque era muy violento. Y me obligaba: cada vez que íbamos a terminar la relación, pasaba algo. O me fracturaba un brazo, o se iba hasta la iglesia de Luján y se golpeaba la cabeza contra la pared... Era una relación muy tóxica que yo también permití”, ahondó la panelista.



En tanto, a Nazarena le preguntaron cuál fue su reacción al descubrir los videos que Caire había filmado sin su consentimiento cuando ellos tenían sexo. “Cuando los vi, casi me muero. Lo de las otras mujeres no me importó, me importó verme a mí. Estar filmada sin saber fue un shock para mi. Cuando descubrí eso, le rompí todo el departamento. Me agarró un ataque de furia. No me importó las veinte minas que vi. Pero cuando me vi a mí, me volví loca. Fue como una violación”, dijo. “Cuando vi eso, me separé y lo denuncié. Pero después saqué la denuncia y me amigué. Él me decía que le podía pasar cualquier cosa si se sabía eso, que le iba a cag.. la vida”, cerró Vélez.



Fuente: Teleshow.