La esposa de Nicolás Tagliafico posó con microbikini desde las playas de Qatar

Cuando casi todas las miradas están en los jugadores de la selección, no todo es fútbol: también llaman la atención los familiares de los futbolistas que ya están en Qatar para disfrutar el Mundial 2022. Uno de ellos es la esposa de Nicolás Tagliafico, Carolina Calvagni, que llegó hace unos días.La influencer aprovechó este viaje para producir contenido para las redes sociales, mostrando un poco el otro lado de la concentración. En sus historias de Instagram, adonde tiene más de 300 mil seguidores, compartió imágenes de Qatar y algunas de las actividades que realiza desde que llegó. Entre otras cosas, mostró su rutina de entrenamiento, que no abandonó por el hecho de estar lejos de su hogar.La esposa de Tagliafico salió a correr por las calles de Doha junto a una entrenadora española, y mostró el impresionante paisaje. Sobre un impactante puente, y con los rascacielos de la ciudad de fondo, grabaron videos de los exigentes ejercicios físicos que realizaron.A esas historias, sumó otras más llamativas todavía: al regresar al hotel, Carolina se calzó una minúscula bikini verde, y se tomó una selfie, que enloqueció a sus seguidores. Incluso después reveló que la fue a lucir a la playa, con una imagen del ala arena y el mar y sus bronceadas piernas.La esposa del futbolista aprovecha el Mundial 2022 no sólo para descansar y pasear, como viene mostrando en sus posteos. También alienta a la selección, y no esperó al primer partido para demostrarlo.La pareja del jugador del Olympique Lyonnais se pintó las uñas de celeste para expresar su orgullo de ser argentina, y coincidió con un posteo similar de la pareja de Lautaro Martínez, Agustina Gandolfo, de al que es muy amiga. Ambas compartieron divertidas esta idea que tuvieron, que no es la púnica similitud entre ellas: muchas veces se visten de manera parecida, sin ponerse de acuerdo.