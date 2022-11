Tamara Báez tuvo un desliz hot al posar para sus seguidores y quedó grabado

Tamara Báez volvió a un boliche luego del episodio policial con Despre, su nuevo novio. El joven fue detenido por querer ingresar a una disco de Don Torcuato con un arma y desde entonces ella comenzó a mostrarse sola. Antes de llegar al lugar y celebrar que pasaron un tema de su amor, publicó un video selfie de la previa en su casa donde quedó expuesto que estuvo a punto de ser traicionada por el vestido.La influencer -que ya superó el millón de seguidores en las redes sociales- se puso una prenda ajustada y cruzada en la parte de arriba que por poco la obliga a hacer topless de forma involuntaria, ya que se le subió por el material con la que está confeccionada. Afortunadamente la situación no pasó a mayores y no tuvo que lamentar un blooper.Pronto, la ex de L-Gante deberá comprarse un talle más grande, ya que tiene pensado pasar por el quirófano para aumentar el tamaño de sus senos. Eso será cuando deje de amamantar a su hija Jamaica, que por ahora no quiere tomar solo mamadera.