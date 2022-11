Gran Hermano: Romina llamó “degenerado” a Alfa y causó un escándalo

Romina Uhrig y Walter Santiago, más conocido como Alfa tuvieron un fuerte cruce este sábado. Luego de perder un juego, ella le dijo “degenerado” a su compañero, quien no ocultó su fastidio y se retiró ofendido al jardín de la casa. Su pelea no pasó desapercibida entre los demás participantes, que trataron de poner paños fríos, en medio de una escalada de tensión entre todos los jugadores.“Voy a decir algo que sabés que… Mirá, degenerado”, le dijo la exdiputada al hombre mayo de la casa, quien reaccionó de inmediato. “No, la verdad es que ahi no me gusta. Se pasan de tema, andá a cagar”, le dijo él antes de irse de la escena. En tanto que Agustín y Marcos le recriminaron sus palabras a Romina.No pasó mucho tiempo para que el resto de los participantes se enterara de lo que había sucedido y un rato más tarde, cuando Romina salió al jardín con un plato con helado, tuvo un descargo junto a Nacho, la Tora y Julieta.“Andá a decirle a Alfa que no haga la valija”, le dijeron sus compañeros, en referencia a la nominación de este domingo, donde Walter estará nuevamente en placa y podría quedar en un mano a mano ante Lucila la Tora Villar, con quien tiene una mala relación. Mientras que Romina se defendió y contraatacó: “Él vive haciendo bromas a todo el mundo. Que se deje de joder. Qué ganas de romper las pelotas”.Recordemos que días atrás, el participante de 60 años traspasó los límites de comportamiento y fue sancionado en el reality por dichos sus dichos abusivos contra Coti. “Mirá Cotita, 10 de circunferencia. Un desodorante”, dijo el participante, mientras ella estaba acostada con el Conejo en la cama.Maxi lo frenó en ese momento, pero el hombre reaccionó diciendo que era un chiste. Luego, Nacho y varios integrantes más de la casa lo increparon, pero él sostenía que no había dicho eso y que se trataba de una broma. “Coti te pido disculpas a vos, pero cuando yo llegué estaban todos jodiendo con la “tararira”, la “anguila” y esas cosas. No quería faltarte el respeto”, se excusó el participante.Los dichos ofensivos contra Constanza Romero generaron las repercusiones inmediatas en la casa. Se generó una discusión interna entre los chicos y las chicas para ver quiénes habían defendido a la correntina de 20 años y quiénes habían reaccionado de manera indiferente, o peor todavía, justificando a Walter Santiago.A continuación, Alfa fue citado al confesionario. Allí Gran Hermano le dijo que “Te convoqué para referirme a la situación que mantuviste con Coti. No voy a permitir de ninguna manera que te expreses en esos términos o mantengas ese tipo de conductas en mi casa. El reglamento es muy claro sobre los límites del comportamiento. Se te aplicará una sanción, que será comunicada en su debido momento (luego fue a placa)”, cerró el monólogo la voz en off del reality sin darle posibilidad de defensa en ese momento. (Teleshow)