“Mis hijos me dieron fuerza”, dijo Camila Homs sobre la separación con De Paul

La separación de Camila Homs y Rodrigo De Paul no pasó desapercibida por los medios de comunicación. Luego de más de una década juntos, el final de la relación entre la modelo y el futbolista fue uno de los temas más comentados por la prensa. A varios meses de la confirmación de la separación, Camila se emocionó al recordar cómo superó la tristeza de ese momento tan difícil.“Para mí mis hijos son todo. Sin ellos la verdad que no hubiera podido seguir adelante, verles las caritas en esos momentos me daba las fuerzas que necesitaba”, contó entre lágrimas durante su paso por La tarde del Nueve (El Nueve). Claramente conmovida, destacó la importancia de sus hijos para ella: “Siento que mi nene de un año y medio tiene como quince después de todo lo que pasó”.Además de referirse a su presente sentimental, la modelo comentó que está muy entusiasmada por un nuevo desafío laboral: será una de las conductoras de Cucinare, el ciclo de gastronomía que se emite los sábados a la medianoche por eltrece. De esta manera, la expareja de Rodrigo De Paul apuesta a la cocina, una de sus grandes pasiones.Es que desde hace varios años Camila comparte recetas dulces y saladas en una cuenta paralela de Instagram. Incluso, cuando estaba de novia con el deportista solía cocinar para las esposas de otros jugadores. “Nos reuníamos todos los domingos a la tarde en mi casa con las otras esposas de los jugadores de fútbol, que eran mis amigas. Me encantaba ser la anfitriona y hacerles medialunas, pastafrola de membrillo, panes caseros y torta de manzana”, contó en el ciclo televisivo.En la fiesta de los personajes del año de la revista Gente Camila Homs hizo un comentario sobre su relación con Carlos Benvenuto, su actual novio, que llamó mucho la atención. Entrevistada por Ángel de Brito, que también estaba en el festejo de la publicación, le comentó a LAM (América) que vivió algunas crisis con su pareja en el último tiempo.Cuando De Brito le preguntó a Cami Homs si seguía de novia, la modelo hizo un silencio antes de contestar. “Estoy muy bien”, dijo, pero no respondió con un sí. Entonces, el periodista volvió a interpelarla.“Pero, ¿qué quiere decir que seguís muy bien, que seguís con el chico?”, preguntó el conductor. “Sí”, devolvió Cami. “Bien, contenta”, aseguró De Brito, que, igualmente insistió para que la influencer le dijera algo más.“¿Estuviste separada en algún momento?”, quiso saber el periodista. “No sé si separada, pero bueno, como dije, no todas las parejas son color de rosa. Ni siquiera (hubo) discusión, pero pasan cosas en las relaciones. No siempre son los picos altos”, remató Homs.Además, Cami Homs desmintió que fuera a viajar al Mundial Qatar 2022, lo que se especulaba que hiciera. El rumor era que la modelo iba a ir para acompañar a sus hijos, Francesca y Bautista, para poder estar con ellos cuando alienten a su ex, Rodrigo De Paul, jugador de la Selección argentina. (