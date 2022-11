Flor Peña y Ramiro Ponce de León se casaron en Cafayate

Florencia Peña y Ramiro Ponce de León celebran la primera de las dos bodas en las que sellarán su amor. La conductora y el abogado dieron el sí en Salta, provincia de la que es oriundo el novio, en el marco de un maravilloso entorno natural y en compañía de los más íntimos.Después de los trámites de rigor, los recién casados posaron para la prensa, pero no eran dos, sino cinco. Junto a ellos, estuvieron su hijo Felipe de 5 años, y también Juan y Tomás, fruto de la relación de la actriz con el músico Mariano Otero. Sonrientes, con la libreta y el ramo en sus respectivas manos, se prestaron a los primeros flases después de ponerle la firma a su matrimonio.Un rato antes, Flor y sus tres hijos habían llegado a bordo de un auto descapotable, con el ambientador Ramiro Arzuaga al volante. Para abrir la puerta, la wedding planner Claudia Villafañe que la acompañó en el trayecto hasta el novio. Y entonces, llegó el momento de la formalidad. “¿Señor Ramiro Augusto Ponce de León, quiere usted por cónyuge a María Florencia Peña?”, preguntó la jueza. “Sí, quiero”, respondió el aludido por partida doble, uno más formal, otro más enérgico.Después le tocó el turno a la conductora, que llamativamente estuvo más sobria: “Sí, quiero”, respondió, con una sonrisa que dejaba entrever todo su amor. El beso, los aplausos, las ovaciones y las montañas de fondo completaron una postal soñada. Y una tenue llovizna, inesperada y poco frecuente en la región, aportó el toque mágico.La actriz y el abogado salteño lograron reconvertir su relación de pareja y celebrarán su unión con dos festejos, uno en Cafayate y otro en la ciudad de Buenos Aires.“Se trata de un vestido con corte sirena, cola y escote profundo. La espalda con breteles bordados a mano. El género del vestido es guippiure de algodón con efecto calado. Está confeccionado en transparencia color nude para resaltar los dibujos de la trama y generar un efecto boho para una boda al aire libre”, continuó la diseñadora. Y finalizó: “Otro detalle es que tiene las mangas largas desmontables del mismo género que se aprecian como una capa para la ceremonia”.En tanto, Maggie Mellas, la productora de moda que asesora a la protagonista de Casados con Hijos, explicó: “El stylist se pensó en el contexto del lugar de la boda, fue clave. Mi rol fue respetar los ítems que ella quería para los vestidos y trabajar el diseño en conjunto con Camila. Para Salta nos basamos en un look boho chic con transparencias, Importantes escotes y detalles en bordados de canutillos. El total look es moderno con peinado recogido y make up natural”, señaló.En un tierno gesto, los hombres de la familia eligieron compartir diseño. Así fue como tanto el novio como los hijos de la conductora, Toto, Juan y Felipe vistieron el mismo diseño de traje y paleta de color en un tono tostado, también acorde al entorno natural. Los cuatro lucieron camisas blancas y le dieron su toque personal. Los más chicos, zapatillas blancas; el novio zapatos acordonados marrones a tono.La pareja celebró la primera de sus bodas en Tolombón, una localidad a 11 kilómetros de Cafayate. Entre familiares, amigos, y un pequeño grupo de famosos, que completaron alrededor de 170 invitados firmaron ante una jueza de paz que fue llevó al lugar las actas a través de las fueron declarados “marido y mujer”.El cronograma de festejos comenzó el jueves por la noche, cuando la pareja realizó un cocktail de de bienvenida a los invitados que llegaron desde Buenos Aires para acompañarlos en su gran día. Para este evento, Flor también se vistió con Romano y usó un vestido de gasa de seda natural bordada , solero con cola y con la espalda descubierta en color blanco.Entre los famosos presentes estuvieron la conductora Georgina Barbarossa, la periodista Nancy Pazos -ex compañera de la novia en Flor de Equipo- y la actriz Julieta Novarro y el humorista Dan Breitman, actuales integrantes de LPA.Como wedding planner de la ceremonia, Claudia Villafañe está viajando al norte del país desde junio para poder estar atenta a todos los detalles para que la pareja tenga su noche deseada. Entre sus habituales ñoquis, algunos vinos típicos de la región y mucha buena onda, la empresaria y los novios planificaron cada paso para que todo esté en su lugar. Y que el “sí, quiero” sea como ellos lo soñaron.