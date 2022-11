Leguízamo a Qatar: pide cortar la mufa y "sentir que somos del mismo equipo"

Luego de festejar con Patronato al ganar la Copa Argentina, el humorista paranaense presentó su más reciente segmento, titulado “Los mufa de Qatar”. En el mismo, se refiere a las hinchas que se adelantan a los hechos en el Mundial y ya dan a la Selección Argentina como campeona del mundo. Por tal motivo, Ricardo Leguízamo llamó a cortar con la mufa, tal como lo proponían días pasados, con la campaña “Anulo mufa”.“Hay ritos y tradiciones que hay que respetar: el 29, se come ñoquis y se pone un billete abajo del plato; el 1º de agosto caña con ruda, el martes 13 no te cases ni te embarques; y lo más importante: ¡no se canta victoria, antes de la victoria!”, afirma el humorista y explica: “esto lo digo porque hay un montón de boludos futuristas que se están tatuando a Messi con la Copa Qatar 2022 y eso trae mufa”, afirmó en su actuación que tiene como escenario a un médano en su camino a Qatar.“Esa mufa se puede cortar y tengo un par de ideas para cortarla, porque este grupo de boludos nos van a traer problemas”, dice Leguízamo.“¿Cómo quieren que se lo explique?: no se canta el feliz cumpleaños antes del cumpleaños, no se aprieta el pomo si no es carnaval, no se habla al pedo antes que los hechos sucedan, ¿me entendés? Porque estamos jugando con los sueños y con los sueños no se juega”, remarcó.“Los que jugaron alguna vez con una pelota de trapo, me van a entender: se trata de tu viejo y el mío escuchando en una Spika Fioravanti (radio); se trata de los pibes de un barrio levantando la Copa por primera vez; se trata de ver la cara de un chico cuando recibe los botines o una camiseta en el árbol de navidad”, relata Leguízamo al hablar de los sentimientos que genera el fútbol.Pero también, Leguízamo habló de los rituales del fútbol en el Mundial, dejó un mensaje de unión y lo que significa el fútbol para los argentinos. “No se trata de cábalas, se trata de compartir. De abrazarse con tu hermano, con tu amigo, de besar la camiseta, de cantar el Himno, y, de sentir que al menos, una vez, cada cuatro años, somos parte del mismo equipo”.