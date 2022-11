Alejandro Fantino se sacó el anillo de casamiento y tuvo que explicar el motivo

"En redes detectaron que no lleva el anillo de casamiento, entonces tuvo que dar explicaciones", contó Marina Calabró en Lanata sin Filtro (Radio Mitre). "Yo no los quiero condicionar, pero fue dudosísima su explicación", acotó la periodista.



Tras la incertidumbre, Alejandro Fantino llevó tranquilidad y aclaró en su programa: "No lo estoy usando porque me lo probé antes del casamiento, me tomaron la medida, pero ahora no me entra. Se ve que estuve comiendo y tomando mucho en la fiesta".



"Me andaba, pero ahora no me entra más. Lo que me costó sacármelo, ya tenía el dedo hinchado", aseguró. Alejandro Fantino y Coni Mosqueira se casaron por civil el viernes 21 de octubre en Bahía Blanca, a tres meses de su romántico compromiso en Grecia y casi cinco años de relación.