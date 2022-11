Maxi López se refirió a Mauro Icardi y habló de su vínculo con Wanda Nara

Luego de años de peleas mediáticas y conflictos legales, en 2021 Maxi López y Wanda Nara pudieron dejar sus diferencias para enfocarse en el bienestar de Valentino, Constantino y Benedicto, los hijos que tienen en común. A tal punto que el exfutbolista no dudó en contener a su ex en plena crisis con Mauro Icardi en medio del "Wandagate".Y a un año de este acercamiento, López -que está esperando su primera hija junto a Daniela Christiansson- contó cómo es su relación actual con la mediática. "Estamos bien, trabajando en equipo para los chicos y eso es lo más importante. Creo que es el camino", declaró en diálogo con el cronista Alejandro Castelo.De visita en Buenos Aires por el casamiento de su hermana, se mostró muy conforme con el vínculo que alcanzaron y con el aprendizaje que tuvo en los últimos años. "Ahora las cosas están bien. Yo ayudo en todo lo que puedo ayudar y eso es lo que siempre quise hacer", destacó. Y se refirió a su rol en la fuerte crisis entre Wanda y Mauro: "Creo que pude estar para los chicos, todo lo que hice era para los chicos y es lo que me toca desde mi lado".

Pero cuando el cronista de LAM le preguntó por Mauro Icardi, de quien fue muy amigo cuando ambos jugaban en el Inter, fue categórico. "No tengo relación con él, solo con mis hijos y con la mamá de los chicos", aseveró e insistió que "no es su objetivo" llevarse bien con la actual figura del Galatasaray de Turquía.Por último, se negó a opinar de la última crisis y la reciente reconciliación de Wanda y Mauro. "Yo estoy enfocado en mi esposa, en la panza y en mis chicos más grandes. Estoy para todo con Dani y mis hijos. Creo que es lo importante", manifestó el deportista que surgió en River Plate y que actualmente es el dueño del Birmingham City.