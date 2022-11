Días, horarios y por donde ver cada uno de los 64 partidos de Qatar 2022

La siguiente es la grilla de partidos televisados del Mundial Qatar 2022 que comenzará el próximo domingo 20. FASE DE GRUPOS - Domingo 20 -



13.00: Qatar-Ecuador (A). TV Pública/DSports.



- Lunes 21 -



10.00: Inglaterra-Irán (B). TyC Sports/DSports.



13.00: Senegal-Países Bajos (A). TV Pública/DSports.



16.00: Estados Unidos-Gales (B). TyC Sports/DSports.



- Martes 22 -



7.00: Argentina-Arabia Saudita (C). TV Pública/TyC Sports/DSports.



10.00: Dinamarca-Túnez (D). TyC Sports/DSports.



13.00: México-Polonia (C). TyC Sports/DSports.



16.00: Francia-Australia (D). TV Pública/DSports.



- Miércoles 23 -



.7.00: Marruecos-Croacia (F). TyC Sports/DSports.



10.00: Alemania-Japón (E). TyC Sports/DSports.



13.00: España-Costa Rica (E). TV Pública/DSports.



16.00: Bélgica-Canadá (F). TV Pública/DSports.



- Jueves 24 -



.7:00: Suiza-Camerún (G). TV Pública/DSports.



10.00: Uruguay-Corea del Sur (H). TV Pública/DSports.



13.00: Portugal-Ghana (H). TyC Sports/DSports.



16.00: Brasil-Serbia (G). TyC Sports/DSports.



- Viernes 25 -



.7:00: Gales-Irán (B). TyC Sports/DSports.



10.00: Qatar-Senegal (A). TV Pública/DSports.



13.00: Países Bajos-Ecuador (A). TyC Sports/DSports.



16.00: Inglaterra-Estados Unidos (B). TV Pública/DSports.



- Sábado 26 -



.7:00: Túnez-Australia (D). TyC Sports/DSports.



10.00: Polonia-Arabia Saudita (C). TyC Sports/DSports.



13.00: Francia-Dinamarca (D). TV Pública/DSports.



16.00: Argentina-México (C). TV Pública/TyC Sports/DSports.



- Domingo 27 -



.7.00: Japón-Costa Rica (E). TyC Sports/DSports.



10.00: Bélgica-Marruecos (F). TyC Sports/DSports.



13.00: Croacia-Canadá (F). TV Pública/DSports.



16.00: España-Alemania (E). TV Pública/DSports.



- Lunes 28 -



.7:00: Camerún-Serbia (G). TyC Sports/DSports.



10.00: Corea del Sur-Ghana (H). TyC Sports/DSports.



13.00: Brasil-Suiza (G). TV Pública/DSports.



16.00: Portugal-Uruguay (H). TyC Sports/DSports.



- Martes 29 -



12.00: Países Bajos-Qatar (A). TV Pública/DSports.



12.00: Ecuador-Senegal (A). TyC Sports/DSports.



16.00: Gales-Inglaterra (B). TyC Sports/DSports.



16.00: Irán-Estados Unidos (B). TV Pública/DSports.



- Miércoles 30 -



12.00: Túnez-Francia (D). TyC Sports/DSports.



12.00: Australia-Dinamarca (D). TV Pública/DSports.



16.00: Polonia-Argentina (C). TV Pública/TyC Sports/DSports.



16.00: Arabia Saudita-México (C). TyC Sports/DSports.



- Jueves 1 -



12.00: Croacia-Bélgica (F). TyC Sports/DSports.



12.00: Canadá-Marruecos (F). TV Pública/DSports.



16.00: Japón-España (E). TyC Sports/DSports.



16.00: Costa Rica-Alemania (E). TV Pública/DSports.



- Viernes 2 -



12:00: Corea del Sur-Portugal (H). TyC Sports/DSports.



12:00: Ghana-Uruguay (H). TV Pública/DSports.



16.00: Camerún-Brasil (G). TyC Sports/DSports.



16:00: Serbia-Suiza (G). TV Pública/DSports. OCTAVOS DE FINAL - Sábado 3 -



(#49) 12.00: 1A-2B. TV Pública/DSports.



(#50) 16.00: 1C-2D. TV Pública/DSports.



- Domingo 4 -



(#52) 12.00: 1D-2C. TV Pública/DSports.



(#51) 16.00: 1B-2A. TV Pública/DSports.



- Lunes 5 -



(#53) 12.00: 1E-2F. TV Pública/TyC Sports/DSports.



(#54) 16.00: 1G-2H. TV Pública/TyC Sports/DSports.



- Martes 6 -



(#55) 12.00: 1F-2E. TyC Sports/DSports.



(#56) 16.00: 1H-2G. TyC Sports/DSports. CUARTOS DE FINAL - Viernes 9 -



(#58) 12.00: G53-G54. TV Pública/DSports.



(#57) 16.00: G49-G50. TV Pública/DSports.



- Sábado 10 -



(#60) 12.00: G55-G56. TV Pública/TyC Sports/DSports.



(#59) 16.00: G51-G52. TV Pública/TyC Sports/DSports. SEMIFINALES - Martes 13 -



(#61) 16.00: G57-G58. TV Pública/DSports.



- Miércoles 14 -



(#62) 16.00: G59-G60. TV Pública/DSports. TERCER PUESTO - Sábado 17 -



(#63) 12.00: P61-P62. TV Pública/DSports. FINAL - Domingo 18 -



(#64) 12.00: G61-G62. TV Pública/DSports.







(*) Los partidos están expresados en hora argentina (+6 en Qatar).



- Todos los canales sumarán a sus respectivas plataformas streaming para la transmisión.



-TyC Sports se sumará a la grilla de semifinales, tercer puesto y final en caso que juegue Argentina.