Denunciarán a L-Gante por "fomentar pruebas de destreza con un vehículo"

Otra vez L-Gante es (mala) noticia, con este video. ??Después de la muerte del #Noba, hablamos varias veces con su manager, Maxi El Brother, y le propusimos armar un festival en memoria del pibe en el que se les diera a todos los chicos un mensaje de cuidado por la vida. pic.twitter.com/JTNGTOhFss — Pablo Martinez Carignano (@pmcarignano) November 13, 2022

Cumbia 420 pa los negros pic.twitter.com/RNwwb9L93s — L-gante Cerrista (@LganteCerrista) November 14, 2022

El pasado 3 de junio, el cantante de cumbia Lautaro Coronel, conocido artísticamente como El Noba, falleció luego de pasar diez días internado en terapia intensiva como consecuencia de un accidente en su moto. El hecho ocurrió en Florencio Varela, cuando Coronel circulaba en su moto sin casco y haciendo willy, y terminó embistiendo a otro vehículo de manera violenta.La muerte del joven afectó bastante no sólo al barrio en el que vivía junto a sus conocidos sino a todo el ámbito de la cumbia. Su colega L-Gante fue uno de ellos y en varias ocasiones decidió rendirle homenaje. Sin embargo, en las últimas horas participó de una caravana que lo puso en el centro de la polémica. Dicha caravana no fue como la anterior, un paseo tranquilo en el que las motos se congregaron para despedir al joven.Durante la misma, se pudo ver que el cantante de cumbia 420 se acercó en un auto y saliendo desde el techo grabó a los jóvenes que circulaban en moto haciendo la misma maniobra que llevó al Noba a la muerte. Las imágenes fueron publicadas por el propio L-Gante en sus historias de Instagram y rápidamente se hicieron virales y llegaron a los encargados de la seguridad vial.Pablo Martínez Carignano, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se encontró con el video y decidió hacer un descargo público, en el que además afirmó que realizará una denuncia penal en contra del cumbiero: "Otra vez L-Gante es (mala) noticia, con este video. Después de la muerte del #Noba, hablamos varias veces con su manager, Maxi El Brother, y le propusimos armar un festival en memoria del pibe en el que se les diera a todos los chicos un mensaje de cuidado por la vida", comenzó diciendo Martínez Carignano.El hilo de Twitter sigue: "Y ahora este 'homenaje', tan fuera de lugar como reírse a carcajadas en medio de un velorio. Está perfecto que L-Gante no quiera ser ejemplo de nada, pero es inadmisible que fomente estas conductas suicidas. Por estos hechos, tomamos la decisión de denunciar penalmente a Elián Valenzuela por el delito previsto en el Art. 193 bis del Código Penal, consistente en fomentar en la vía pública pruebas de destreza con un vehículo. Ahora deberá responder ante la Justicia".En diálogo con Ciudad Magazine, Alejandro Cipolla, abogado de Valenzuela, opinó sobre el anuncio del director de la Agencia de Seguridad Vial y dijo: "No hubo actividad ilícita por parte de Elián. No pidió que hagan proezas. Solo tenían que acompañar". Cipolla destacó que los motociclistas estaban usando casco y que el anuncio de Martínez Carignano "es a los efectos de hacer propaganda. Deberían preocuparse por los chóferes que conducen con alcohol en sangre que hoy produjo dos muertes".