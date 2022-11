More Rial vive en la provincia de Córdoba desde hace algunos años y no deja de mostrarse sensual en cada una de sus fotografías. En 2016, cuando se realizó el bypass gástrico, la ayudó a retomar la confianza que necesitaba, según afirmó.El fin de semana posó de espalda, luciendo un hijo dental negro y dejando en primera plana sus glúteos.Junto a la imagen dejó un fuerte mensaje para sus haters. “Si no te gusta lo que yo hago, ¿Para qué chusmeas?”, escribió.La mayoría de sus fans aplaudieron la idea de compartir irradiando belleza y seguridad su último posteo. “Hermosa”, “Siempre tan bella”, “Esa es la actitud”, entre cientos de halagos más.