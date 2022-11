GH: la ex diputada cruzó a la participante de Paraná por el uso del lavarropas

Romina y María Laura "La Cata" tuvieron una discusión en el patio de la casa de Gran Hermano, el reality de. La ex diputada suele encargarse del lavarropas para todos y todas. La participante que reside en Paraná puso en marcha un lavado por la mitad sin consultar a quienes tenían prendas sucias."Si siempre ponemos todo junto. Agarró y metió para llevarme la contra, eso es lo que hizo", le dijo Romina a Alfa.Cata en diálogo con "La Tora" Lucila, Nacho y Juan se descargó: "Romi es como que se cree la dueña de la casa, la dueña del lavarropas, la dueña... y no. Tampoco tengo ganas de andar preguntando uno por uno y lavarles a todos la ropa".Romina expresó con Julieta y Daniela su bronca por lo que hizo Cata. "Puso la mitad a propósito para pudrirla y que yo salte, porque están jugando a eso. Saben que yo les lavo la ropa a todos y yo no la banco más eh", disparó."Ahora prefiero mil veces que se quede Agustín", aseguró la dirigente peronista de Moreno.

No es la primera vez que ambas protagonizan un cruce en la casa más famosa del país . Se recordará que, en los primeros días de la convivencia, Romina se mostró muy amena en su ingreso al reality, pero en la primera cena junto a sus nuevos compañeros, mientras se presentaban, recibió una chicana de parte de una compañera."Me encanta cocinar, hago de todo", reveló Uhrig. "Menos polenta, ¿no?", le dijo al pasar María Laura, quien estaba al lado suyo. "Voy a hacer polenta todos los días", respondió, seria, la exdiputada ante los dichos de la participante que reside en Paraná.