Se confirmó la presencia de Shakira en la ceremonia inaugural del Mundial

Curiosamente, Shakira tiene más Copas del Mundo que muchos futbolistas durante su carrera profesional. Y es que en Qatar 2022 sumará una aparición más, ya que estará presente en la ceremonia de apertura para compartir el escenario con BTS y Black Eyed Peas, que tendrá lugar el próximo 20 de noviembre.En su larga trayectoria musical, esta será la cuarta aparición de Shakira en un Mundial de fútbol. Los temas que ha interpretado a lo largo de los años quedaron en la memoria de todos los aficionados. Su primera presentación fue en Alemania 2006 y cantó en el estadio Olímpico el día de la final en la que Italia se coronó.Cuatro años más tarde, en Sudáfrica 2010, el tema del “Waka Waka”, que es sin duda un tema muy querido por los fans al ser el tema más escuchado de todos los tiempos con su ritmo pegadizo y dándole un importante lugar a mostrar la cultura de la sede de la competencia, a través de la música. Aquel momento significó una bisagra en la vida de la artista, ya que durante la grabación de ese clip conoció a Gerard Piqué, donde el exfutbolista tiene una breve aparición en el video musical. En ese entonces, nació su amor que duró hasta principios del 2022, cuando anunciaron su separación.

Su última colaboración fue en Brasil 2014 con el tema “La, la, la”, ya que en Rusia 2018 no fue convocada para ponerle su impronta a este evento deportivo que los fans de todo el mundo esperan con ansias. En esa ocasión, el tema fue “Live It Up” con la interpretación de Nicky Jam, Era Istrefi y Will Smith.Pero la colombiana está de regreso en el Mundial de Qatar. Su presencia ya está confirmada, aunque aún no se conocen muchos detalles de la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo. Se maneja un gran hermetismo al respecto, lo que genera aún más expectativas en el público, que anticipadamente sabe que será de una gran magnitud debido a la impronta del país organizador, que no escatima en el uso de tecnología. Además, se espera gran nivel de detalle en aquel importante día, con los artistas internacionales que se presentarán.La cuenta regresiva para el comienzo del Mundial llega con las últimas confirmaciones de convocados de las selecciones participantes. Algunas tuvieron que sufrir cambios a última hora debido a los jugadores lesionados que se conocieron en las últimas semanas. En las próximas horas, comenzarán los viajes de los futbolistas de todas partes del mundo hacia Qatar para realizar la concentración habitual.La inauguración de la competencia será el próximo 20 de noviembre en el estadio Al Bayt previo al partido entre Qatar vs Ecuador, que será el primero en disputarse, ya que como indica el reglamento, debe realizarse con el país organizador incluido. A partir del lunes 21, se dará inicio al resto de los partidos hasta el último de ellos que será el 18 de diciembre, en el que se conocerá al campeón.