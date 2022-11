El adelanto de “John Wick 4”, cargado de acción: Keanu Reeves se luce

La franquicia John Wick no para de crecer. Mientras se preparan dos spin-off-la serie The Continental y la película Ballerina-, Lionsgate dio a conocer el tráiler de John Wick 4, en el que se lo puede a ver a Keanu Reeves nuevamente en la piel del famoso asesino a sueldo, de cara a su llegada a los cines en marzo de 2023.Con Nueva York, París, Osaka y Berlín como escenario, las nuevas imágenes están cargadas de acción, con persecuciones en auto, peleas, disparos y nuevos enemigos que aparecen en el camino de Wick, quien llevará su lucha contra la Mesa Alta Global mientras busca a los jugadores más poderosos del inframundo."John Wick (Keanu Reeves) descubre un camino para derrotar a La Mesa. Pero antes de poder ganar su libertad, Wick deberá enfrentarse a un nuevo enemigo con poderosas alianzas en todo el mundo; y contra las fuerzas que convierten a viejos amigos en enemigos", adelanta la sinopsis.Al igual que las tres primeras entregas, la película cuenta con la dirección de Chad Stahelski y un elenco que se completa con Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Lance Reddick, Rina Sawayama, Scott Adkins, Ian McShane y Marko Zaror. Por lo pronto, el estreno será exclusivo en las salas de cine y no estará disponible en streaming.Actualmente se está rodando en Praga Ballerina, el spin-off protagonizado por Ana de Armas que contará con la participación de Reeves. La película dirigida por Len Wiseman y escrita por Shay Hatten explorará el mundo de las bailarinas asesinas que aparece en John Wick 3, y la actriz de origen cubana se pondrá en la piel de una joven entrenada para asesinar que busca venganza por la muerte de su familia.Mientras que en Prime Video próximamente se podrá ver The Continental una miniserie precuela, centrada en el famoso hotel que aloja y protege a asesinos y Winston Scott, su gerente. Si bien Ian McShane interpreta a este personaje en la saga de Reeves, al tratarse de una historia del pasado, la producción optó por Collin Woodell y un elenco que se completa con Mel Gibson, Rubert Point-Du Jour, Jessica Allain, Mishel Prada, Nhung Kate y Ben Robson.