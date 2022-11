Esta es Samira, la hermana de L-Gante que vive en Entre Ríos y estudia medicina

L-Gante se convirtió en un fenómeno popular en la Argentina. El cantante de cumbia 420 no solo llama la atención con su música, sino que también por su vida privada. El artista suele ser noticia en los medios por su vínculo con Wanda Nara y por los problemas con Tamara Báez, la madre de su hija Jamaica.Este jueves se sumó una nueva protagonista de la familia del artista de General Rodríguez. Se trata de Samira, la hermana de L-Gante que aseguró que se vieron “una sola vez”. Ella es hija de Miguel Ángel Prosi y vive en la localidad de Basavilbaso, en nuestra provincia de Entre Ríos. En la pantalla de América, la fueron a buscar y dio su primera nota.“Sos más linda que tu hermano”, expresó el periodista, que la esperaba a la salida de su casa, y también le consultó: “¿Vos no hablaste con algún medio?”.

En la vereda, la joven le respondió que no y contestó pocas preguntas antes de irse. La estudiante de Medicina se vio un poco sorprendida por la presencia de las cámaras de televisión.“Samira, ¿cómo vivís todo el tema de tu hermano?”, preguntó el movilero y ella se distanció del artista de cumbia: “Yo no me quiero meter, no me gusta, Es un problema en el que yo no tengo nada que ver”, le contestó Samira, con total sinceridad. Luego, aclaró que no tiene un vínculo cercano con L-Gante: “No lo he visto, lo vi una sola vez”.En el mismo ciclo de espectáculos, ya habían entrevistado al padre de la joven, Miguel Ángel, quien tampoco tiene una relación cercana con el músico y no lo ve desde hace años. Durante la entrevista en Entre Ríos, tuvo la posibilidad de charlar con su hijo que se encontraba en la puerta de su casa en General Rodríguez.