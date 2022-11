Wanda Nara definió su actual relación con Icardi y él le declaró su amor

Wanda Nara y Mauro Icardi siguen dando que hablar. Luego de que ella confirmara su separación y reflotara su enfrentamiento con la China Suárez en la TV italiana, fueron vistos juntos, tras su reencuentro en Estambul parecía que se habían reconciliado. Por un lado, porque el jugador del Galatasaray la recibió con una limusina llena de pétalos de rosas, que ambos mostraron en sus redes, y por otro, porque fueron visto juntos desde el estadio del club turco. Sin embargo, todavía no está claro que pasa entre ellos.En diálogo con Guido Záffora, la empresaria fue ambigua a la hora de definir su vínculo. "Yo trabajo para el club, para Mauro. Fueron los medios los que inventaron que yo ya no era la representante. Yo sigo trabajando con él", aclaró, sobre los motivos por los que se los vio juntos, acompañados por su mamá, Nora Colosimo. Y agregó: "Entre nosotros está todo bien".

Además, señaló que en tantos años de pareja "crecieron juntos", pero no sabe qué va a pasar en el futuro. Eso sí: negó categóricamente el supuesto romance entre el rosarino y la actriz turca Devrim Özkan. "Es otro invento de la prensa", declaró y aseguró que la artista de 24 años está saliendo con el uruguayo Lucas Torreira.Y cuando le consultaron por las imágenes de la limusina, que rápidamente borró de sus redes pero que no pasaron desapercibidas, contó que se trató de una sorpresa del padre de sus hijas Francesca e Isabella. "A partir de esto, las cosas empezaron a tomar color rosa. Siento que le puede dar una nueva oportunidad al amor. Hoy no hay reconciliación, pero este gesto sembró una semilla en el corazón de ella", reflexionó Záffora.Luego de estas declaraciones, Icardi volvió a declararle su amor a Wanda públicamente. Desde la misma limusina con la que la sorprendió, compartió un video en sus historias de Instagram con la canción Perfecta, de Reik y Maluma de fondo y etiquetó a la rubia junto a dos emojis de corazones.Lo llamativo es que apenas dos días atrás, Nara habló de la traición que sufrió hace un año y rompió en llanto. "Yo lo sabía todo de él. Y no es que lo encontré o me puse a buscarlo y revisarle el teléfono, eso no es verdad. Nos sentamos y él me dijo: ‘Quiero contarte esto’. Y me dijo que no era una chica normal, por así decirlo: era una chica que en Argentina ha tenido otras historias con otras personas en pareja. Entonces ahí todo empieza. Y no me interesaba que era lo que pudo haber pasado o cualquier cosa, para mí era grave el hecho de que fuera justo con una persona así", contó en un programa de televisión italiano."Yo soy una mujer muy seria. Encontré algunas cosas que no me gustaron, unos mensajes, y empezó a cambiar un poco. Él me dijo la verdad. Mauro es una persona que, aunque duela, te dice la verdad. Casi siempre discuto con él por esto, porque es alguien que te dice la verdad aunque te haga mal. Y me dijo que ha visto a una persona", recordó y dejó en claro que la crisis no había sido superada.