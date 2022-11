Entangada y desde diversos ángulos, Karina Jelinek ya alienta a la Selección

Karina Jelinek sigue desplegando toda su belleza. Esta vez posteó una seguidilla de fotos con una tanga y una camiseta de la selección Argentina anudada a la altura del pecho. Se mostró de frente y de espaldas.Sin embargo, el mensaje poco tuvo que ver con el fútbol, sino que se trató de una estrategia publicitaria y contar: “Ya llega el verano y que mejor hacer un estilo de vida sano y estético , en este caso me hago radiofrecuencia con mesoterapia para tensar y reducir lugares específicos que no se logran con el gym”.Sus seguidores no tardaron en reaccionar: “Te amo, sos la morocha mas linda de argentina y diosa total.”. "Si por belleza se trata nos dan la copa sin jugar. La mas linda lejos". "Amor de mi vida", fueron algunos de los comentarios que recibió Karina Jelinek tras su posteo.