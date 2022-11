Actriz que ganó dos Oscar, está embarazada de gemelos a los 48 años

Hilary Swank, la actriz protagonista de “Millon Dollar Baby”, contó hace un mes que está embarazada de gemelos a los 48 años. Durante una entrevista en el programa de televisión estadounidense “Good Morning America”, la intérprete contó la noticia y dijo que serán sus primeros hijos.“Hay algo que he deseado durante mucho tiempo y que será lo próximo, y que es que voy a ser madre”, explicó Swank en octubre en su charla con el programa. “Y no solo de uno, sino de dos. No lo puedo creer”.La dos veces ganadora del Oscar (ambas como mejor actriz protagonista, por Los muchachos no lloran en 1999 y por Million Dollar Baby en 2004) también explicó que decidió contarlo al empezar el segundo trimestre de gestación.Pero, como ocurre con las celebridades, en las redes sociales no tardaron en aparecer comentarios críticos a la maternidad de la actriz. Cuestionan la decisión de su maternidad a los casi 50 años.Pese a las críticas, Hilary sigue mostrándose feliz por su embarazo, y dejando en claro que a la hora de ser madre la edad no importa.“Es una bendición. Es un milagro absoluto. Increíble”, contó la actriz en la revista People. También explicó que tanto en su familia como en la de su esposo, el empresario Philip Schneider, hay varios gemelos. La pareja se casó en agosto de 2018 en California después de dos años de relación, en el que fue el segundo matrimonio para la intérprete, que estuvo casada con el actor Chad Lowe (hermano de Rob Lowe) durante casi una década, entre septiembre de 1997 y enero de 2007.“La ropa ya empezó a apretarme o no caberme, así que el otro día tuve que cortarme los jeans y ponerme una campera”, contó.Hilary Swank se suma a una larga lista de mujeres célebres que tienen hijos pasados los 45 años. La también actriz Chloé Sevigny tuvo a su primer hijo a los 45 años, en 2020. “Para mí ser madre a partir de los 40 tenía todo el sentido”, explicó en una entrevista al diario El País.Cameron Diaz anunció recién empezado 2020 que había sido madre a los 47 años de una niña llamada Raddix Madden, aunque nunca se supo si había estado embarazada. También a los 47 años dieron a luz Halle Berry y Susan Sarandon. En tanto, la cantante Janet Jackson dio a luz a un niño en enero de 2017, cuando tenía 50 años, y en 2019, la actriz Brigitte Nielsen fue madre a los 55 años. Fuente: (Clarín)