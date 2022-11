Shakira llegó a un acuerdo con Piqué y se llevará a sus hijos a Miami

A cinco meses del anuncio, Shakira y Gerard Piqué han concluido su separación. Después de tantas reuniones entre abogados, este lunes la cantante y el futbolista se vieron cara a cara para definir el último punto en discusión y finalmente hubo acuerdo, según confirmaron sus representantes legales.



“Hemos acabado”, anunciaron los letrados ante el puñado de periodistas que se había concentrado en la puerta de la casa de la artista colombiana. “De mutuo acuerdo se ha llegado a una conclusión”, agregaron brevemente antes de aclarar que no estaban autorizados para dar detalles sobre las negociaciones que permitieron evitar pasar por los tribunales.



Según habían informado los medios españoles, lo único que restaba por definirse era la tenencia de los niños, Sasha, de 11 años, y Milan, de 9. Después del meeting del lunes, se decidió que ambos vivan con su madre en la residencia que la cantante posee en Miami, Estados Unidos, según coinciden los portales españoles La Vanguardia y El Periódico.



Pero, un detalles es que por las fiestas de Navidad y Año Nuevo las pasarán en España junto a su padre, quien además consiguió un régimen de visitas flexible. El futbolista que anunció su retiro hace algunos días podrá viajar a Norteamérica cuantas veces quiera para visitar a los niños. Este acuerdo se habría logrado porque habría sido el jugador del Barcelona quien aceptó que vivan con su madre en Estados Unidos, algo a lo que él se había opuesto en primer lugar, sosteniendo que era más conveniente que continúen con su vida en Cataluña.



Por otro lado, este lunes se había especulado con la ausencia de Piqué a la reunión. Pero, fueron los propios abogados los que se encargaron de aclarar lo ocurrido: “Ha estado todo el tiempo. Solo que habrá entrado por otra puerta”, le informaron a los paparazzi que no vieron al deportista de 35 años ingresar a la casa de Shakira.



En lo que respecta a la división de bienes, el sitio Celebrity Net Worth había detallado que la cantante acumularía más de USD 300 millones, a partir de lo producido en su carrera musical y por publicidades, mientras que el patrimonio de Piqué apenas superaría los USD 80 millones, en base a lo percibido como jugador del Barcelona y las ganancias de Kosmos, su empresa dedicada a la organización de eventos.



Desde que estuvieron juntos compraron dos propiedades. Una, adquirida en 2012, está ubicada en Esplugues de Llobregat, y tiene una cotización de 4,8 millones de dólares. Luego, en 2015, adquirieron otro inmueble cerca del Camp Nou, el estadio del equipo culé, tasada en USD 5,3 millones. Cabe aclarar que no se incluyeron en el tironeo judicial las propiedades que ellos poseían antes de comenzar su relación, que inició en 2010.



El ítem que generó rispideces es un avión tasado en alrededor de USD 20 millones. Se trata de un Learjet 60XR con capacidad para llevar hasta 10 pasajeros. Cuenta con un dormitorio con dos camas, una sala de estar con TV plasma y un comedor muy confortable. Tiene un precio chárter por hora estimado de USD 4.500. Cuando entró en escena se convirtió en el bien más costoso que compraron mientras mantuvieron el vínculo amoroso.



Según los abogados, hubo acuerdo en todos los puntos y el último, el más controvertido, ha sido el de los hijos. Entonces, con este anuncio Shakira y Piqué han cerrado su separación.