Fernanda Iglesias cumplió 50 años, hizo topless y lo mostró en un video

Fernanda Iglesias se desempeña como panelista en el programa televisivo LAM. La periodista se fue de vacaciones por Europa, conoció lugares increíbles y, a pura diversión, se animó a hacerse un tatuaje y realizar un topless en el mar Mediterráneo.El recorrido de la comunicadora por el Viejo Continente fue bastante extenso. A mediados de octubre, viajó hacia Londres, Inglaterra, para comenzar la odisea. Desde allí, compartió fotos desde los lugares más emblemáticos.Una de las postales fue con el Palacio de Buckingham y el Big Ben de fondo, con el río Támesis a la vista. A la vez, recorrió el barrio de Nothing Hill, donde se filmó la famosa película protagonizada por Julia Roberts.Su amor por la capital de Inglaterra hizo que se tatuara la palabra "London" en su brazo y lo mostró en una foto donde se puede apreciar la ciudad de fondo. "Muy fan", escribió junto al posteo.Otro de los lugares que llamaron la atención de Iglesias fue el "Canary Warf", que definió como "el rincón futurista de Londres", ya que se destaca por ser una zona de rascacielos.El 26 de octubre, la periodista celebró su cumpleaños. "¡Cumplo 50! La vida me dio todo. Gracias", escribió.Después de haber disfrutado varios días de Londres, Fernanda continuó su recorrido por Copenhague, la capital de Dinamarca. Allí, se fotografió junto a los pintorescos canales donde se aprecian las casitas de colores y los barcos.También, además de pasear, la panelista se hizo un tiempo para concurrir a una marcha por el cambio climático."Porque conocer un país no es sólo visitar los lugares turísticos, fui con la local @mecopenhague a una manifestación por el problema del clima. En una tarde de sol increíble, caminé al lado de la Primera Ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, en una marcha tan tranquila como emotiva", contó.Tras haber disfrutado de una alocada noche de Halloween con disfraces y entre decoraciones espectaculares, la periodista se fue para Andalucía, España.En medio de la vorágine del viaje, Iglesias contó una historia conmovedora. Según explicó, su gatito murió unos días antes de que ella viajara a Europa y en medio de la tristeza, leyó un mensaje en Facebook con un pedido especial de unos desconocidos: "Necesitaban a alguien que transporte a su gatita Octi de Argentina a Europa. Yo me iba en dos semanas a Roma. 'Esa persona soy yo', pensé"."Le di budín y agua, la acaricié cuando lloró y ella, muy serena, se quedó dormida. Las 13 horas de vuelo fueron un placer teniéndola al lado. Y al llegar a Roma -mi escala en camino a Londres- se la entregué a su 'papá'. Desde ese momento, Octi me protege y las cosas que me pasaron en el viaje tienen tanto de mágico que no sé ni cómo contarlas", expresó Fernanda en el posteo junto a las fotos del felino.En tanto, el último posteo de la periodista fue desde la playa. Esta vez, se la vio corriendo hacia el mar en traje de baño junto a una amiga y al sumergirse, se quitó la parte de arriba e hizo topless. "Un domingo en el Mediterráneo", escribió Fernanda y lo musicalizó con la canción Girls just wanna have fun (Las chicas sólo quieren divertirse).Antes de volver al País, Fernanda estuvo en Barcelona y respondió preguntas de sus seguidores. Confesó que le gustaría quedarse a vivir en Europa. También contó que se fue de viaje para celebrar sus 50 años y que este jueves regresará a la Argentina.Además, le preguntaron por qué no fue con su pareja, y ella respondió contundente: "Porque quería irme sola".