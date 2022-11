More Rial posó con muy poca ropa y respondió si saldría con un hombre casado

En un buen momento sentimental, luego de ponerse de novia con Gonzalo Cabral, amigo de su ex y padre de su hijo, Facundo Ambrosioni, More Rial se sinceró con todo al contar que salió con hombres casados.“¿Le darías bola a un hombre casado?”, fue la pregunta que un seguidor le hizo desde las stories de Instagram y la hija de Jorge Rial fue muy honesta.“Lo he hecho en un pasado”, aseveró, junto a emojis de risa, unos días después de hablar de sus ganas de pasar por el quirófano.La mediática, en el mismo posteo, se dirigió a una amiga. “¿O no, Martu Palladino? Pobre mi bebé, la pasaba como el cu. . . ”, recordó.Muy picante, Morena cerró su publicación con una significativa frase. “No nos ata ni un anillo, no nos ata ni un papel”, lanzó, un fragmento del tema de Ulises Bueno, Amante fiel.