Belu Lucius habló de su desvinculación de la productora de Nico Occhiato

A dos meses de haber debutado en Red Flag, programa de Luzu TV, la productora de Nico Occhiato, sorprendió que Belu Lucius diera un paso al costado.



En medio de las fuertes especulaciones por su desvinculación, Belu dio los contundentes motivos que llevaron a la producción a buscarle un reemplazo.



Con firmeza, aclaró que desde el primer día sabían que ella en enero se iría de vacaciones. Sin embargo, desde la productora de Occhiato tomaron la decisión de desvincularla.



"Sabía que esto iba a pasar. Hacía muy poquito que habíamos arrancado. Tanta falta hacía que el grupo no se solidifique y fue una decisión artística", había dicho Nico en en Socios del Espectáculo.





"Fue abrupta para ustedes, no para mí. Estaba todo consensuado. Yo ya sabía que me iba y ellos empezaron a buscar un reemplazo", dijo Lucius en Socios del Espectáculo.



"Desde el primer día se supo que yo en enero no iba a estar. Me voy a Necochea y le respeto las vacaciones a mi familia. Está todo recontra bien. Aclarar algo así es incómodo. Está todo bien con Luzu", finalizó Belu.

Fuente: Ciudad