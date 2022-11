Mirtha Legrand sobre sus días en cuarentena: “Pensé que me iba a morir”

En un nuevo programa, Mirtha Legrand regresó el sábado por la noche a la pantalla de El Trece para recibir a sus invitados a la “mesaza”. Ante la presencia de José Luis Espert, Nicole Neumann, Ludovica Squirru, Diego Sehinkman y Susana Rocasalvo, la conductora confesó el mal momento que atravesó mientras transitaba la cuarentena tras la irrupción de la pandemia de coronavirus.



Todo comenzó cuando el líder de la agrupación Libertad Avanza se expresó sobre las medidas del Gobierno Nacional en medio de la emergencia sanitaria. “La manera en que nos encerraron fue criminal”, aseguró el excandidato a presidente y Mirtha Legrand no tardó en interrumpirlo para contar su propia experiencia.



“Qué terrible fue eso. Yo estuve 300 días encerrada, sin ni siquiera salir al balcón, ni recibir a mi familia ni a mis seres queridos. Me afectó muchísimo”, confesó la Chiqui frente a sus invitados. “Yo me sentía muy mal y ahí fue cuando lo llamé a Facundo Manes para pedirle ayuda y le dije que `Doctor, yo quiero volver a ser la de antes, haga algo´. Y trabajé”, recordó la diva de los almuerzos.



Fue entonces cuando el psicólogo Diego Sehinkman remarcó la “buena recomendación” que le hizo el neurólogo a la conductora. “Es tener un propósito, algo que sea un motor de tu vida”, indicó el terapeuta.



“Pensé que me iba a morir”, confesó Mirtha Legrand. ”Lo que te debe haber pasado, habiendo trabajado tantos años, y después quedándote en tu casa”, expresó la astróloga. Sin embargo, Nicole Neumann remarcó la importancia de rodearse de los afectos.



“A mí me pasó que pude estar en casa con mis hijas. Salía a trabajar tres veces por semana a la tele, pero a la vez estaba más en mi casa y esto sí es algo que me hizo bien, sin estar apurada. Compartir tiempo con ellas”, contó la top.

Fuente: La100radios