Gran Hermano: Participante de Paraná contó los conflictos que tiene con su novia

María Laura ingresó a la casa de Gran Hermano y de inmediato su historia de vida generá gran intriga en el público. La mujer de Catamarca reveló que se encuentra de novia con una mujer que conoció cuando jugaba al fútbol y se trataba de la esposa de su entrenador. La pareja ahora cría junta a la hija de la participante.En las últimas horas, “La cata” abrió su corazón y en diálogo con Juliana contó que previo a entrar al reality atravesó diversos conflictos con su novia, a quien destacó como una persona “muy celosa” que le incomoda que ella salga con sus amigas. Ante esto, fue determinante en una charla que tuvieron: “O vos cambiás tu actitud o se termina todo porque no voy a ser tu esclava”.“Tres llamadas perdidas de ella. Mi amiga me dijo: ‘Tomémonos otra cervecita’. Y yo, la agarré, y le dije: ‘Gorda, te la debo, otro día’”, contó Cata en su charla con Juli.Y dejó en claro que eso no le cayó para nada bien: “Llegué a la casa y una calentura. Le dije: ‘Pará, loca. No puede ser que yo salga a tomar una cerveza con una amiga y esté pendiente del celular. No me rompas con tus celos’”.En la misma línea, la participante indicó que antes de su salto a la fama tuvieron una seria charla en la que le dejó en claro que sentía cierta presión por sus comportamientos “controladores” hacia ella. “Hago muchas cosas que a veces no quiero hacer. Pero las hago por nosotras”, expresó María Laura. Mientras, Juliana y Lucila expresaron su preocupación por ese tipo de relaciones en la que una de las partes ejerce presión ante la otra.