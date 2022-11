Guillermina Valdés celebró su sexto mes de soltería: "está muy bueno"

Después de que Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli confirmaran su separación, ella desmintió contundente lo rumores de romance que la unían a un empresario.



Enfocada en su marca y en la crianza de sus cuatro hijos, la expareja del conductor reveló que es la primera vez que está "sola" hace más de seis meses.



Además, contó que disfruta de sus tiempos solo de ella. Y que está creciendo mucho gracias al "autoconocimiento" y la "autopercepción".



Guillermina destacó lo mucho que disfruta de estar soltera, en diálogo con El Planeta Urbano. "Siento que la soltería está muy estigmatizada. Yo nunca había estado más de seis meses sola, en toda mi vida, y ahora siento que está muy bueno. Muchas veces es necesario el auto conocimiento, la auto percepción".



"Yo nunca me había dado esa oportunidad y estoy muy a full con mi laburo, muy conectada con mis hijos, y teniendo unos tiempos que no puedo creer que sean solo míos".



"No porque se los haya regalado a otros antes o porque eso haya estado mal, pero ahora esto está buenísimo. La estoy pasando súper bien", reflexionó, sincera.



Además, reveló cuáles son sus nuevas rutinas.



"Estoy sola con mis libros, mis aromas, mis sahumerios. Y viste que cuando estás sola todos te dicen: 'te tengo que presentar a alguien' y pienso bueno, capaz que no. Desde los catorce que estoy en pareja, que pasé de una pareja a otra…"



Antes de cerrar, contó que es lo que más le divierte de estar "sola".



"Me estoy conociendo y aparecen sensaciones internas que no conocía. Yo siento que cuando vuelva a estar con alguien voy a elegir desde otro lugar. Ahora tengo otra versión mía construida por mí misma y eso me lo dio este espacio de soledad; lo agradezco", cerró, contenta por su presente.