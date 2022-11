La maestra hot oriunda de Entre Ríos firmó un contrato con una productora porno

Espectáculos Es entrerriana la maestra que vende contenido erótico y se postuló para GH

Miguelina Fredes Sarasola protagonizó, a finales de julio, un escándalo en la localidad de Campana. En aquel entonces, la maestra de grado se volvió noticia luego de publicar un video en sus redes en el que revelaba sus ganas de ingresar aTras ello, los padres de sus alumnos le exigieron que renunciara a su cargo escolar. La polémica fue aún mayor cuando descubrieron que también vendía contenido erótico en una plataforma para adultos.La mujer de 28 años contó que debió dejar de dar clases “porque me sentí muy presionada, fui muy hostigada por las mamás que no me querían en ese momento”. Allí también reveló que vendía fotos y videos “porque no llegaba a fin de mes” y que no descartaba dejar la docencia para potenciar su faceta artística.“Me pasaron muchas cosas lindas gracias a esa entrevista. Me cambió la vida. Estaba abocada a la docencia y a los trabajos que hacía como maestra, pero gracias a ese papá que compró las fotos y la madre que lo descubrió me hicieron un favor. Puse en pausa mi trabajo como docente para dedicarme a la parte artística”, relató aHace algunos meses, la docente explicó que apenas se dispuso a vender contenido “había juntado $70 mil en tres días. En ese momento me sentí triste, no podía entender que me pagaran tan poco como docente”.“Y bueno, eso me incentivó a seguir sacándome fotos y videos. Hasta que se hizo viral. Pero lo voy a seguir haciendo igual, porque sí, porque por más que no lo consideren bueno yo lo necesito”, dijo en aquella oportunidad.Miguelina detalló que hace pocas semanas que fue convocada para ser parte de una obra que se estrenará este sábado, llamada “Mi inquilina pesadilla”. “También sigo vendiendo contenido erótico. En ese momento pensé en probar y nada más, pero se volvió un trabajo., detalló.“Lo del teatro tiene que ver con lo artístico, con el cuerpo. Pude recaudar en estos meses lo suficiente para pagar una cirugía estética con buenos profesionales, algo que era necesario para que pudiera sentirme mejor conmigo. Lo hice por mí y no por los demás”, agregó.Respecto adetalló que superó varias etapas de casting y estuvo muy cerca de ser parte del programa: “Era uno de mis sueños (no el único) para llegar al lugar en el que quiero estar. Estoy mucho en la Ciudad de Buenos Aires, hasta pienso que lo mejor será alquilar algo acá”.Antes de dejar de clases, la licenciada en Educación (estudió en la Universidad Siglo XXI) tenía 35 alumnos a la mañana y 35 alumnos a la tarde. “Mucha presión para mí. Lo estudié, me quedo con lo más lindo, con las mejores experiencias, porque no es fácil rendir 12 materias por año. He dado más de 50 finales, y si desaprobé uno es mucho. Pero no voy a volver a trabajar con chicos”, manifestó.Consultada acerca de si abandonó para siempre su carrera como docente, Miguelina sentenció: “Para nada, por el momento está en pausa. No sé para dónde irá mi vida”.