Así será el nuevo Sin Codificar: cambio de nombre, segmentos e integrantes

Desde el perfil oficial en Twitter de Sin Codificar publicaron un video en el que detallan todos los cambios que tendrá el programa, tras el anuncio de su regreso hace algunos días. De esta manera, en un momento en el que los videos de hace unos años son furor en las redes sociales, muchos exintegrantes retornan para sumarse nuevamente al show de comedia.En primer lugar, ya no se llamará más Sin Codificar, sino que ahora pasa a tener el nombre Decodificados. Además, no será transmitido ni por Telefe ni por América TV, sino que se tendrá que utilizar la plataforma Flow para poder ver el programa y en streaming desde este jueves 3 de noviembre.Teniendo en cuenta las ediciones anteriores de Sin Codificar, regresan Yayo Guridi, Pachu Peña, Pichu Straneo, Migue Granados, Nazareno Móttola, "Éber Ludueña" (Luis Rubio), "Caro Pardíaco" (Julián Kartun), Marcelo Ruíz Díaz, Ricardo Streiff, Nancy Gay, Walter López y Marina Castillo. Si bien podría haber más regresos, estos son los que se evidenciaron en el video compartido.Además, se suman al staff el comediante Lucas "Luquitas" Rodríguez y "Dicky del Solar", el polémico personaje creado por el también humorista Ezequiel Campa en la que interpreta a un rugbier con delirios de superioridad. No regresan (o no fueron anunciados) el conductor Diego Korol, Martín Campilongo y Pablo Granados.El programa, descripto como "Un talk show delirante", tendrá varios segmentos. Los que se revelan en el video son: Hablemos sin saber; La Gambeta: Vermouth Deportivo; El Cachador, compra de todo; Polizias: control de alcoholemia; Documentos Decodificados y Equipajes Sospechosos. Fuente: (C5N)