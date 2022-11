Top, calzas y más: Morena Beltrán impactó con sus curvas desde Estados Unidos

En sus vacaciones, Morena Beltrán aprovechó y decidió viajar hacia Orlando junto a su novio Tomás Mantia. Mostró su look en Instagram y expresó su felicidad al recorrer los parques temáticos de la ciudad estadounidense.La joven periodista se desempeña en ESPN, donde hace coberturas de partidos, entrevistas y es panelista de algunos programas deportivos de la cadena internacional.En su última publicación en Instagram, compartió el look que utilizó para pasear por el parque temático de Universal. Vistió un conjunto cómodo para poder recorrer las distintas atracciones, con un top verde claro con perlas, una biker negra y unas zapatillas cómodas rosas con blanco y negro. En dicho posteo demostró su fanatismo por Harry Potter: “Si, probablemente, lo segundo que más me guste después de la pelotita sean Harry Potter y Marvel”.En el parque temático de Universal se la vio feliz debido a su fanatismo por Harry Potter y Marvel, pero también subió un carrusel de fotos en uno de los parques de Disney, Hollywood Studios, donde expresó su felicidad en sus vacaciones.Hace poco tiempo se conoció quien es el novio de Morena Beltrán, Tomás Mantia, defensor de Flandria, equipo que milita en la segunda categoría del fútbol argentino. Esta noticia fue sorprendente para muchas personas que desconocían la vida amorosa de la periodista, que además hicieron tendencia en Twitter “el 6 de Flandria”, haciendo alusión a quien es la pareja de Morena Beltrán. Que además la acompañó en su viaje a los Estados Unidos.