Aseguran que María Fernanda Callejón está de novia con un ex futbolista

María Fernanda Callejón, que en junio de este año anunció su separación del músico Ricky Diotto, con quien tuvo a su hija Giovanna, ya habría reencontrado el amor y estaría de novia con un ex futbolista y actual entrenador.Según el portal Primicias Ya, Callejón está en pareja con Fernando Gamboa, ex director técnico de Newell's Old Boys. Y Giovanna ya lo habría conocido.De acuerdo al sitio de espectáculos, Callejón empezó la relación con Gamboa en julio, un mes después de que la actriz confirmara la separación de Diotto.Fernando Andrés Gamboa, nacido en Córdoba hace 52 años, es un exfutbolista y actual entrenador argentino.El último equipo que dirigió es el Newell's Old Boys de la Liga Profesional de Argentina y hoy se encuentra sin club.Una vez que se retiró como jugador, armó el Showbol con su amigo Diego Armando Maradona.El 29 de junio de 2022, María Fernanda Callejón anunció con una carta la separación de Ricky Diotto tras 11 años de pareja.Según explicó entonces, tanto ella como Diotto buscaban preservar la felicidad de Giovanna (9), la hija de ambos.Unas semanas antes había comenzado el rumor de una infidelidad por parte de Ricky. Hasta se filtraron chats del músico con otra mujer. Allí empezó el escándalo que terminó en la ruptura.