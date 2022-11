A días de convertirse en mamá, Barby Franco atraviesa un difícil momento

A días de convertirse en mamá por primera vez, Barby Franco atraviesa un difícil momento. La muerte de Kuky, su perrita de 13 años, la dejó sumida en una profunda tristeza. "Se fue una parte de mi vida un gran pedazo de mi corazón", escribió junto a un álbum de fotos en la que se la ve junto a la caniche."¿Qué decirte? Gracias por hacernos muy felices y ser la más fiel del mundo... pero ¿justo ahora te vas?", agregó. Y prometió: "Le contaré a mi beba lo buena, cariñosa, divertida, cuidadora, luchadora, compañera y fiel que fuiste conmigo. Te vamos a extrañar, Kuky. Vuela alto mi panchicha hermosa, mis ojitos de botón".Su posteo conmovió a cientos de sus seguidores, entre los que se destacan Mariano Iúdica, Rocío Guirao Díaz, Floppy Tesouro, Marcela Baños, Micaela Tinelli y Lourdes Sánchez, quienes le dejaron mensajes de cariño y aliento. Y en medio de tanto dolor, Barby se prepara para el momento que tanto ansió: el nacimiento de su primera hija con Fernando Burlando.Luego de días de especulaciones, a raíz de su ausencia en La noche del domingo, el ciclo que conduce Iúdica en América TV, Barby hizo el gran anuncio a principios de julio. "¡Habemus bebé! Estamos embarazados, ya hace cuatro meses. Se me re nota", manifestó visiblemente emocionada."Es como todo nuevo para mí. Él ya es papá de dos nenas, pero yo estoy entrando en un mundo, me estoy informando todos los días", agregó en referencia al abogado. Y contó cómo fue el camino para convertirse en mamá: "La historia de este bebé viene de hace cinco años. Dios quiso que sea de manera natural, dijimos: ´No puede ser´. Tuvimos intentos fallidos por el método in vitro y después dije: ´Voy a relajar, ya fue, que sea lo que Dios quiera´. Y, de un día para el otro, vino".Además, contó que se hizo el test de embarazo mientras su marido estaba en un partido de polo, motivo por el que Burlando se enteró que sería papá nuevamente a través de un mensaje de WhatsApp. "Quedamos los dos shokeados", comentó la modelo, que -si bien está acostumbrada a compartir gran parte de su vida en el plano virtual- todavía no quiere revelar el nombre que llevará su hija.