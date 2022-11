Se disfrazó de gatubela e impactó con sus curvas

Desde que dejó la conducción en el Canal 26, Romina Malaspina, se muestra disfrutando de sus hobbies, el modelaje y ser DJ: el arte de pasar música es su pasión.El fin de semana, muchas discotecas abrieron con la consigna de Halloween, pese a que todavía no era la fecha oficial de la celebración internacional. Y todos los jóvenes sacaron a relucir sus más creativos atuendos.Los disfraces más vistos en los hombres fueron: Peaky Blinders, jugador de futbol, top gun y militar. Mientras que en las mujeres se percibió el repetitivo atuendo de: conejita, pirata, vaquera y gatubela, opción elegida por la modelo con su despampanante disfraz.Optó por un mono negro de efecto cuero al cuerpo con un corset en sintonía, por supuesto que el antifaz en este look, no podía faltar. Aunque Romina también lo acompañó de una cartera en el mismo tono.