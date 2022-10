“Una turista más”: los días de Antonela Roccuzzo en las Cataratas del Iguazú

“Una turista más”

“Humilde y buena persona”



Para sorpresa de todos los turistas que visitaban las Cataratas, sin guardaespaldas, la esposa de Lionel Messi paseó por el Parque Nacional Iguazú. Fue en una de las pasarelas del lugar, donde fue interceptada por un grupo de estudiantes correntinos que pudieron sacarse una foto con Antonela Roccuzzo.Mientras se corría la voz de que en la zona de las Cataratas del Iguazú estaría Antonela, los visitantes del imponente paseo se preguntaban quién o quiénes tendrían la fortuna de cruzarse con la esposa de Lionel Messi, que había llegado al predio acompañada de sus tres hijos. Finalmente, los que se llevaron el gran premio fueron los alumnos de una escuela secundaria de la provincia de Corrientes, que estaban de viaje de estudios.El encuentro ocurrió en una de las pasarelas del Parque Nacional Iguazú , en medio de la selva. Allí estaban los 140 integrantes del sexto de año del Colegio Secundario Dr. Eloy Miguel Ortega cuando vieron llegar a la joven rosarina, vestida con una pollera de jean y un top verde. El entusiasmo fue inmediato.La primera reacción de Antonela fue pedir que por favor no la filmaran debido a que estaba con su familia. Detrás suyo caminaban Thiago, Mateo y Ciro, los tres hijos que tiene con el delantero del PSG. Todos los presentes respetaron su deseo. Al ver que nadie invadía su espacio, la joven decidió acercarse a los estudiantes y posó gustosa para las fotos.La que se llevó el premio mayor fue María “Chechu” Encina, una joven que está en silla de ruedas y que es un “ejemplo de superación”, según sus docentes.En su ingreso al parque, a los alumnos correntinos ya les había llegado la versión de que la esposa de Messi estaba en el predio. Algunos, incluso, creyeron verla en el ingreso. El encuentro, finalmente, se dio en medio del paseo y de manera inesperada.“Ella estaba como una turista más, con sus hijos y con dos guías privados, uno que la acompañaba a ella y otro que estaba atento a los chicos”, contó a TN Matías Romero, el profesor de educación física que viajó a Misiones como acompañante del grupo de estudiantes.La mayor sorpresa que se llevaron al ver a la joven rosarina fue que no estaba acompañada de ningún tipo de custodio o agente de seguridad.Los adolescentes correntinos también destacaron la actitud de Anto que, luego de pedir en un primer momento que se respetara su privacidad, decidió acercarse hacia ellos para cumplir con todos los saludos y las fotos solicitadas.“Están re entusiasmados por la actitud de ella. Los chicos la aplaudieron porque esa acción nos llenó a todos”, destacó el docente que rápidamente compartió las imágenes del momento con su hijo Thiago, quien las subió a sus redes sociales.Tras visitar el Parque Nacional Iguazú, la rosarina visitó un conocido restaurant de la ciudad de las Cataratas.En esta ocasión eligió Aqva Restaurant, de Puerto Iguazú, donde las especialidades son de pescado, carne y pasta. Hasta allí llegó Roccuzzo y con la simpatía y humildad que la caracteriza, según todos los que se la cruzaron, no dudo en sacarse fotos con el chef y el personal que trabaja en el lugar.“Muchísimas gracias @antonelaroccuzzo por habernos elegido, fue un honor y mucha alegría para nosotros. La felicidad del equipo Aqva de atenderlos y preparar sus platos, fue un momento de inmensa gratitud”, escribieron desde el restaurante en su cuenta de Instagram.Ivana Ramírez, una de las personas que logró fotografiarse con la esposa de Messi, contó cómo fue el encuentro: “La vi humilde y muy buena persona”.

La joven no podía creer lo ocurrido, ya que no es normal ir disfrutar de las Cataratas del Iguazú y encontrarse con la esposa de Lionel Messi: “Fue una sorpresa y tuve la oportunidad de sacarme una foto, fue muy rápido, pero estoy contenta”, agregó.Pese a que existía mucho interés en lograr una imagen con la rosarina, Ramírez trató de no incomodarla al momento de pedirle permiso para tomarse la fotografía, según contó. Además, las personas a su alrededor también tuvieron cuidado de no fotografiarse tanto con ella por el miedo a que se genere un amontonamiento.Roccuzzo pidió realizar el recorrido de manera normal, con sus hijos, por lo que la misionera no buscó intercambiar palabras con ella, ya que tomó en cuenta que es una persona con derecho a disfrutar: “Es así de hermosa, ­como se la ve en la televisión”, consideró.Pero más allá de la amabilidad de la esposa del astro del futbol, uno de los pedidos que realizaba tenía que ver con Thiago, Mateo y Ciro, sus hijos, ya que cuidaba su privacidad y no permitía que los filmen.Asimismo, Ramírez, que fue a visitar a las Cataratas del Iguazú junto a un grupo de 5° año de la localidad de Puerto Esperanza, contó que Roccuzzo esperó en la fila de manera normal, sin contar con un guía especial ni otra preferencia. “Ella no tuvo problema y en ningún momento caminó rápido, solamente pidió que no se amontonen por los chicos”, por lo que las personas entendieron su postura y la dejaron disfrutar del paseo.