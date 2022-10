Morena Rial saldría con un amigo del papá de su hijo: foto

Desde hace varios meses, More Rial se encuentra sola y atravesando un momento difícil personal luego de haber perdido su embarazo. A pesar de que está separada de "El Maxi", ambos terminaron bien y se siguen apoyando a través de sus redes sociales.En este caso, parece que la hija de Jorge Rial volvió a formar pareja. Según informó la cuenta "Chusmetenado1", la influencer estaría saliendo con un amigo de Facundo Ambrosioni, su ex pareja y papá de su hijo.A pesar de que More Rial no publicó nada en sus redes sociales, ya trascendieron imágenes de la nueva pareja. El deportista compartió una foto con la influencer en el estado de su Whatsapp y se los pudo ver muy juntos.Asimismo, Morena le comentó una foto que publicó el futbolista y escribió: "Buenooo" y una cara de enamorada. Mientras que el amigo de Facundo Ambrosioni le contestó con unos corazones.Por el momento, More Rial decidió no hablar del tema y en sus redes sociales mantuvo un perfil bajo respecto a sus relaciones amorosas.